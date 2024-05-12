 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хачанов вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Хачанов победил Серундоло и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
В матче третьего круга Хачанов переиграл аргентинца Серундоло и в следующем матче может встретиться с Джоковичем
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов пробился в 1/8 финала на турнире серии «Мастерс» в Риме с призовым фондом €7,8 млн.

В матче третьего круга Хачанов, 18-й в мировом рейтинге, встречался с аргентинцем Франсиско Серундоло (22) и победил со счетом 6:2, 6:4.

Хачанов выиграл у аргентинца все пять личных встреч.

Джокович вышел раздавать автографы в шлеме после удара бутылкой в голову
Спорт
Новак Джокович

В следующем круге соперником Хачанова будет серб Новак Джокович или чилиец Алехандро Табило.

Действующим чемпионом турнира в Риме является россиянин Даниил Медведев.

Хачанов в этом сезоне выиграл турнир в Дохе и доходил до четвертьфинала «Мастерса» в Монте-Карло.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Карен Хачанов
Материалы по теме
Третья российская топ-теннисистка вылетела на старте турнира в Риме
Спорт
Даниил Медведев с победы стартовал на «Мастерсе» в Риме
Спорт
Касаткина проиграла бывшей первой ракетке мира на крупном турнире в Риме
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Джокович проиграл 29-й ракетке мира на «Мастерсе» в Риме Спорт, 17:33
В Думе поддержали все предложенные кандидатуры в новый состав кабмина Политика, 17:32
Путину доложили о ситуации с обстрелом Белгорода Политика, 17:30
Гладков сообщил о первых жертвах обстрела Белгорода Политика, 17:22
На обстрел Белгорода Украиной отреагировала ООН Политика, 17:10
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса Политика, 17:03
Спасатели достали из-под завалов дома в Белгороде женщину Общество, 16:56
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Хачанов вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме Спорт, 16:54
В приграничных регионах Украины прозвучали взрывы Политика, 16:53
Комитет Госдумы поддержал кандидатуры Трутнева и Чекункова Политика, 16:37
В Белгороде раздались новые взрывы Политика, 16:35
В Думе назвали срок начала обсуждения изменений в налоговой системе Экономика, 16:32
Первый российский триатлонист на Олимпийских играх погиб в ДТП в 43 года Спорт, 16:24
Комитет Думы поддержал кандидатуру Любимовой на пост главы Минкультуры Политика, 16:18