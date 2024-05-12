Хачанов вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме
Третья ракетка России Карен Хачанов пробился в 1/8 финала на турнире серии «Мастерс» в Риме с призовым фондом €7,8 млн.
В матче третьего круга Хачанов, 18-й в мировом рейтинге, встречался с аргентинцем Франсиско Серундоло (22) и победил со счетом 6:2, 6:4.
Хачанов выиграл у аргентинца все пять личных встреч.
В следующем круге соперником Хачанова будет серб Новак Джокович или чилиец Алехандро Табило.
Действующим чемпионом турнира в Риме является россиянин Даниил Медведев.
Хачанов в этом сезоне выиграл турнир в Дохе и доходил до четвертьфинала «Мастерса» в Монте-Карло.
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