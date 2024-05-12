Спасатели достали из-под завалов дома в Белгороде женщину
Спасатели достали из-под завалов обрушившегося жилого дома в Белгороде женщину, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
«Из-под завалов жилого дома в Белгороде достали живую женщину», — сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщил, что под завалами нашли живого человека, оперативные службы занялись его спасением.
По последней информации МЧС, из-под руин удалось спасти 16 человек. При повторном обрушении три спасателя получили травмы. В Белгороде за это время несколько раз объявляли сигнал ракетной опасности, из-за чего спасателям приходилось приостанавливать поиски.
При обрушении подъезда после ракетной атаки пострадали 19 человек, в том числе двое детей, погибшие пока не обнаружены. Минобороны сообщало, что в жилой дом попал обломок сбитой ракеты «Точка-У».
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика