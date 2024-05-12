Спасатели достали из-под завалов дома в Белгороде женщину

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Спасатели достали из-под завалов обрушившегося жилого дома в Белгороде женщину, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

«Из-под завалов жилого дома в Белгороде достали живую женщину», — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщил, что под завалами нашли живого человека, оперативные службы занялись его спасением.

По последней информации МЧС, из-под руин удалось спасти 16 человек. При повторном обрушении три спасателя получили травмы. В Белгороде за это время несколько раз объявляли сигнал ракетной опасности, из-за чего спасателям приходилось приостанавливать поиски.

При обрушении подъезда после ракетной атаки пострадали 19 человек, в том числе двое детей, погибшие пока не обнаружены. Минобороны сообщало, что в жилой дом попал обломок сбитой ракеты «Точка-У».