ТАСС назвал место пуска ударившей по Белгороду ракеты

По Белгороду были запущены шесть ракет «Точка-У», их сбили, но фрагмент одной из них попал в жилой дом. В результате обрушился подъезд с первого по десятый этаж. Пострадали почти 20 человек

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Запуск ракеты, использованной во время атаки на Белгород, где фрагмент «Точки-У» обрушил подъезд жилого дома, был осуществлен из района поселка Казачья Лопань в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Запуск ракеты, предварительно, осуществлялся с юго-запада, это район Казачьей Лопани», — сказал собеседник агентства.

Казачья Лопань находится менее чем в 5 км от границы с Россией. До улицы Щорса в Белгороде, где произошло обрушение подъезда десятиэтажки, от этого поселка менее 50 км по прямой. Дальность стрельбы «Точки-У» — 15–120 км.

Минобороны сообщило 12 мая, что Белгород был атакован шестью ракетами «Точка-У», четырьмя реактивными снарядами системы залпового огня (РСЗО) Vampire «Вампир» и двумя реактивными снарядами РСЗО «Ольха». Один из фрагментов сбитых фрагментов «Точки-У» повредил многоквартирный дом.

При обрушении подъезда, по последним данным властей, пострадали 19 человек, среди них есть дети, а также спасатели, прибывшие на разбор завалов, о погибших не сообщалось. Всего во время атаки в Белгороде получили повреждения 62 квартиры в трех многоквартирных домах, а также 11 автомобилей. Также зафиксированы повреждения в поселке Дубовое, селе Таврово к югу от города, селе Стрелецкое к северо-западу и поселке Новосадовый к северо-востоку от столицы региона.

Российские войска ведут наступления в Харьковской области. За прошедшие два дня были взяты под контроль девять населенных пунктов, в том числе несколько сел к востоку от трассы Белгород — Харьков. Казачья Лопань находится к западу от нее.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация для украинской армии в Харьковской области «обострилась».