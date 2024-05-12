В Белгороде раздались новые взрывы

В Белгороде, во время седьмой по счету воздушной тревоги с начала суток, прозвучали новые взрывы. Днем во время очередной атаки обломок сбитой ракеты упал на жилой дом, обрушив подъезд

Во время сигнала о ракетной опасности в Белгороде прозвучали новые взрывы, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на корреспондентов.

В очередной раз сирена ракетной опасности прозвучала в Белгороде и Белгородском районе в 16:03 мск. До этого, с начала суток, тревога объявлялась в городе по меньшей мере шесть раз.

Днем после очередного обстрела Белгорода фрагмент сбитой ракеты комплекса «Точка-У» упал на жилой дом в районе «Харьковская гора». В результате обрушился подъезд жилого дома от первого до десятого этажа. Позже, во время проведения спасательных работ, обрушилась и кровля здания.

По последним данным, пострадали около 20 человек, информации о погибших нет. На месте обрушения продолжаются работы. В МЧС сообщали, что спасательную операцию приходилось несколько раз прерывать из-за объявлявшихся воздушных тревог.