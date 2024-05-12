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Новое правительство 2024 ,  
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Комитет Госдумы поддержал кандидатуры Трутнева и Чекункова

Комитет Государственной думы поддержал кандидатуры Трутнева и Чекункова
Сюжет
Новое правительство 2024
Алексей Чекунков и Юрий Трутнев
Алексей Чекунков и Юрий Трутнев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуры Юрия Трутнева на должность заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в ДФО — и Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики и рекомендовал их Госдуме для утверждения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера.

«Решение комитета принято единогласно», — заявил председатель комитета Госдумы Николай Харитонов. Заместитель председателя, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая добавила, что Трутнев и Чекунков «всем делом своей жизни подтвердили, что нет задач формальных, все задачи сущностные».

Чекунков, выступая на заседании комитета, заявил, что главная задача — это обеспечить жителям Дальнего Востока «комфортную, счастливую и интересную жизнь в условиях, когда объективные параметры жизни, климатические, инфраструктурные, уровень цен не всегда выгодно сравнимы с условиями жизни в европейской России». Трутнев сказал, что постарается «добиться лучших результатов в самое ближайшее время».

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Политика
Юрий Трутнев

Трутнев — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, бывший губернатор Пермской области и экс-министр природных ресурсов России. С 2013 года занимает пост вице-премьера.

Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. С февраля 2015 года входит в состав Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

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Юрий Трутнев Алексей Чекунков Дальний Восток Госдума
Юрий Трутнев фото

Юрий Трутнев

и.о. вице-премьера — полпреда президента в ДФО
1 марта 1956 года
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