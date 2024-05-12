На обстрел Белгорода Украиной отреагировала ООН

ООН после удара по Белгороду осудила атаки на гражданскую инфраструктуру

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ООН выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру, заявил ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя массированный обстрел Белгорода со стороны Украины.

Днем после очередного обстрела Белгорода фрагмент сбитой ракеты комплекса «Точка-У» упал на жилой дом в районе «Харьковская гора». В результате обрушился подъезд жилого дома от первого до десятого этажа. Позже, во время проведения спасательных работ, обрушилась и кровля здания. По последним данным, пострадали около 20 человек, официальной информации о погибших нет, работы на месте обвала продолжаются. МЧС удалось спасти из-под обломков еще одну женщину.

Всего с полуночи 12 мая в Белгороде по меньшей мере семь раз звучала сирена ракетной опасности.

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