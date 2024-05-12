Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры единогласно поддержал кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост главы Минтранса России, сообщил ТАСС первый зампред комитета Павел Федяев.

«Кандидатуру Старовойта поддержали единогласно», — отметил Федяев.

Старовойт был предложен премьер-министром Михаилом Мишустиным. Минтранс с ноября 2020 года возглавлял Виталий Савельев, ему предложили пост вице-премьера, курирующего вопросы развития транспорта и логистики в новом составе кабмина.

Старовойт родился в 1972 году в Курске. В 2005 году начал работу в комитете по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга, где дошел до первого заместителя председателя комитета. Затем работал заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства России.

В ноябре 2012 года Роман Старовойт возглавил Росавтодор. В октябре 2018-го он был назначен замминистра транспорта. Он проработал на этой должности десять дней, после чего был назначен исполняющим обязанности губернатора Курской области. В декабре 2020 года он вошел в состав Госсовета, курирует в нем вопросы дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения в составе комиссии «Транспорт», также входит в состав комиссии по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда».