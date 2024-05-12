 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новое правительство 2024 ,  
0 

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса

Кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса поддержал комитет Госдумы
Сюжет
Новое правительство 2024

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры единогласно поддержал кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост главы Минтранса России, сообщил ТАСС первый зампред комитета Павел Федяев.

«Кандидатуру Старовойта поддержали единогласно», — отметил Федяев.

Старовойт был предложен премьер-министром Михаилом Мишустиным. Минтранс с ноября 2020 года возглавлял Виталий Савельев, ему предложили пост вице-премьера, курирующего вопросы развития транспорта и логистики в новом составе кабмина.

Виталий Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера
Бизнес
Виталий Савельев

Старовойт родился в 1972 году в Курске. В 2005 году начал работу в комитете по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга, где дошел до первого заместителя председателя комитета. Затем работал заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства России.

В ноябре 2012 года Роман Старовойт возглавил Росавтодор. В октябре 2018-го он был назначен замминистра транспорта. Он проработал на этой должности десять дней, после чего был назначен исполняющим обязанности губернатора Курской области. В декабре 2020 года он вошел в состав Госсовета, курирует в нем вопросы дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения в составе комиссии «Транспорт», также входит в состав комиссии по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Персоны
Роман Старовойт Минтранс Госдума должность
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

кандидат в министры транспорта России, губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса
Политика
Старовойт сообщил об ударах России в ответ на обстрелы Курской области
Политика
5 новичков нового правительства Мишустина. Что о них известно
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
В Думе поддержали все предложенные кандидатуры в новый состав кабмина Политика, 17:32
Путину доложили о ситуации с обстрелом Белгорода Политика, 17:30
Гладков сообщил о первых жертвах обстрела Белгорода Политика, 17:22
На обстрел Белгорода Украиной отреагировала ООН Политика, 17:10
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса Политика, 17:03
Спасатели достали из-под завалов дома в Белгороде женщину Общество, 16:56
Хачанов вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме Спорт, 16:54
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В приграничных регионах Украины прозвучали взрывы Политика, 16:53
Комитет Госдумы поддержал кандидатуры Трутнева и Чекункова Политика, 16:37
В Белгороде раздались новые взрывы Политика, 16:35
В Думе назвали срок начала обсуждения изменений в налоговой системе Экономика, 16:32
Первый российский триатлонист на Олимпийских играх погиб в ДТП в 43 года Спорт, 16:24
Комитет Думы поддержал кандидатуру Любимовой на пост главы Минкультуры Политика, 16:18
ТАСС назвал место пуска ударившей по Белгороду ракеты Политика, 16:00