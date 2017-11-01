ЦБ готовят вызов в Лондон

«ФК Открытие» не выплатил купон по евробондам

«ФК Открытие» не выплатил купон по субординированному займу на $500 млн. К судебному спору за долг готовы более 25% держателей облигаций — этого достаточно для подачи иска в Лондоне. Примеры успешных споров такого рода уже есть

Фото: Олег Яковлев / РБК

О том, что банк «ФК Открытие» не выплатил купон по выпуску субординированных облигаций с погашением в апреле 2019 года (OFCB-19, размещен в 2012 году Номос-банком, позднее банк «ФК Открытие») на $500 млн, РБК сообщили два держателя облигаций. Согласно условиям выпуска, 26 октября было датой выплаты полугодового купона в размере 10%, или $25 млн.

Информационное агентство Debtwire сообщило, что трасти по выпуску уведомил инвесторов о невыплате эмитентом очередного купона, говорится и обзоре Sberbank CIB. Как указывает агентство, «невыплата по купону увеличивает опасения держателей бондов, что и эти бумаги будут списаны» (хотя и выпущены по «старому праву» — до принятия поправки в закон о банках и банковской деятельности, разрешающей ЦБ списывать субординированный долг при санации банка. — РБК). Инвесторы именно этого выпуска субордов надеялись, что их данные меры не коснутся.

Один из держателей бумаг уточнил РБК, что трасти запросил у депозитария, где учитываются бумаги, информацию о причинах невыплаты купона. Впрочем, он утверждает, что «на официальное уведомление о невыплате эмитенту бумаг отводится до 30 дней».

В банке «Открытие» РБК подтвердили, что купон не выплачен. «В соответствии со ст. 25.1 закона «О банках и банковской деятельности» проценты по субординированным инструментам не выплачиваются в случае снижения норматива достаточности капитала ниже определенного уровня, — сообщили в пресс-службе «ФК Открытие». — Так как этот триггер ранее сработал, выплата купона не осуществлялась».

По состоянию на 1 августа Н1.1 составлял 7,7%, на 1 сентября норматив Н1.1 — уже 2,06%, на 1 октября в этой графе указаны нули. Капитал банка не должен опускаться ниже 5,125% на срок шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных дней.

Позиция инвесторов

Планы ЦБ списать бумаги инвесторов «ФК Открытие» уже вызвали беспокойство инвесторов. Вокруг компании Baker McKenzie, нанятой для защиты прав держателей бондов «ФК Открытие», несколько недель назад начала собираться коалиция для обращения в суд в случае невыплаты по этому займу, в октябре писали «Ведомости». Бонды были размещены на Ирландской бирже по британскому праву, проспектом эмиссии предусмотрено разрешение всех споров по нему в Лондонском суде международного арбитража (LCIA). Согласно проспекту, интересы инвесторов в суде должен представлять трасти, для направления обращения к которому необходимо собрать голоса держателей 25% выпуска. По информации источника РБК, держатели выпуска таким объемом уже объединились в коалицию. «Мы готовы в случае необходимости и к длительному судебному процессу, трехлетний суд нас не страшит», — сказал источник.

«На практике, для того чтобы предпринять какие-либо реальные действия против эмитента, обычно необходимо собрать более 25% владельцев облигаций, — передал через пресс-службу партнер Baker McKenzie по рынкам капитала Дмитрий Дембич. — Мы общаемся с большим количеством владельцев облигаций. По нашим оценкам, удалось собрать уже более 25% держателей. В ближайшее время, возможно, пройдут консультации и встречи крупнейших владельцев облигаций для обсуждения дальнейших шагов и стратегии». Один из держателей этих субордов сообщил РБК: «После получения обоснований от эмитента о причинах невыплаты купона мы сможем начать оценку дальнейших действий».

Основанием для начала процедуры судебного разбирательства может стать уже невыплата купона по субординированному займу, сообщил РБК источник, близкий к процессу переговоров с инвесторами. Обратиться в суд инвесторы смогут, как только будут официально уведомлены о невыплате купона, отмечают эксперты. «Положением о выпуске предусмотрены два купона — в апреле и октябре, любая просрочка в соглашении о субординированном займе признается дефолтом, — говорит ведущий юрисконсульт «КСК групп» Денис Ладыгин. — Это позволяет предъявить требования к банку».

Однако сначала трасти, которым выступает BNY Mellon, должен запросить банк о причинах отсутствия выплаты, поясняет источник РБК, близкий к процедуре размещения. В BNY Mellon не ответили на запрос РБК, но по информации источников такой запрос направлен. В банке «ФК Открытие» сообщили, что пока не получили запрос трасти.

Трасти должен запросить эмитента о причине невыплаты, последний должен ответить в «разумный» срок, причем точно этот срок не установлен, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Если в ответе трасти причиной невыплаты купона будет сказано о списании обязательства, держатели бондов на этом основании могут обратиться в суд и оспорить списание», — добавляет партнер А2 Михаил Александров.

При этом поскольку санированный банк перейдет под контроль ЦБ, юридически требования предъявляются к банку, а фактически — к ЦБ, указывают эксперты.

Перспективы спора

«Согласно условиям эмиссии, списание бонда не предусмотрено, — отмечает эксперт по проверке контрагентов «Кочерин и партнеры» Александр Павловский. — Лондонский суд будет, очевидно, учитывать именно условия договора, а не поправки в российское законодательство, внесенные позже».

Судебное разбирательство в Лондоне имеет хорошие перспективы, считают опрошенные РБК юристы. Как указывает Debtwire, такой опыт уже был у ВТБ по субординированным облигациям «Уралсиба» и был успешным в Лондонском суде международного арбитража (London Court of International Arbitration (LCIA).

В случае с банком «Уралсиб» инвесторы оспаривали собственно решение о списании субординированного облигационного займа в ходе санации банка по решению ЦБ, рассказал РБК источник, близкий к банку «Уралсиб». «Это был старший субординированный заем, не подлежащий списанию, выпущенный в форме нот участия в кредите (LPN), — уточнил собеседник РБК. — ЦБ объявил о списании всех субординированных обязательств банка. Инвесторы обратились в Лондонский арбитражный суд с требованием признать списание незаконным». При этом случай «ФК Открытие» несколько отличается, говорит собеседник РБК, — выпуск размещался среди широкого круга инвесторов, трасти ведет всю коммуникацию по выпуску, что удлиняет процедуру.

«В случае дефолта владельцы облигаций вправе дать инструкцию трасти для подачи иска против банка в LCIA, — поясняет партнер юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners Александр Некторов. — Далее решение иностранного суда нужно будет признать в российском арбитражном суде. На этапе признания у инвесторов могут возникнуть сложности, если российские суды на основании российского законодательства откажут в признании. В этом случае исполнение может затянуться на срок оспаривания решения в разных инстанциях российских судов, что может занимать до трех лет», — говорит Некторов.

Впрочем, исполнить решение Лондонского суда можно будет достаточно оперативно, если взыскание будет обращено на иностранные счета «ФК Открытие». «Если LCIA согласится вынести обеспечительную меру в качестве наложения ареста на корреспондентские счета «ФК Открытие», открытые в одном из иностранных банков, решение может быть исполнено без признания со стороны российского суда», — отмечает Александр Некторов. Согласно отчету банка «ФК Открытие» за второй квартал, у него открыты корсчета в десяти банках-нерезидентах, в том числе в Лондоне, Нью-Йорке, Цюрихе.

В целом подобные разбирательства увеличивают осторожность инвесторов при вложении в бумаги российских банков, указывают эксперты. «Фактически инвесторы столкнулись со страновым риском, что не оказывает положительного влияния на инвестиционную привлекательность бумаг российских банков», — считает аналитик ING Bank (Eurasia) Егор Федоров.