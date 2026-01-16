Нобелевский комитет заявил, что Трамп не стал владельцем премии Мачадо

Нобелевский комитет: Трамп не стал владельцем премии мира, переданной от Мачадо

На фоне передачи медали премии мира 2025 года Трампу Нобелевский комитет напомнил, что премия принадлежит ее лауреату и не может быть передана

Дональд Трамп и Мария Корина Мачадо (Фото: Daniel Torok / The White House / Reuters)

Нобелевская премия мира неразрывно связана со своим лауреатом и даже после передачи принадлежит первоначальному владельцу, сообщила пресс-служба Норвежского нобелевского комитета на фоне передачи премии мира 2025 года американскому президенту Дональду Трампу.

«Сама премия — честь и признание — остается неразрывно связанной с человеком или организацией, определенными Норвежским нобелевским комитетом в качестве лауреата», — говорится в сообщении.

Лауреат Нобелевской премии мира получает два ключевых символа премии: золотую медаль и диплом. Кроме этого, ему отдельно вручают денежное вознаграждение.

«Независимо от того, что может произойти с медалью, дипломом или деньгами премии, именно первоначальный лауреат остается в истории как ее получатель. Даже если медаль или диплом позже перейдут к другому владельцу, это не меняет того, кому была присуждена Нобелевская премия мира», — отметил комитет.

Как подчеркивается в пресс-релизе, лауреат не может разделить премию с другими или передать ее после объявления. Нобелевскую премию также не могут отозвать, поскольку решение является окончательным и «действует на все времена».

При этом, как уточнил комитет, Нобелевский фонд не ограничивает, что лауреат может делать с медалью, дипломом или денежным вознаграждением. «Это означает, что лауреат волен хранить их, дарить, продавать или жертвовать», — объяснил комитет.

Так, ряд Нобелевский медалей выставлен в музеях по всеми миру, а некоторые лауреаты решили отдать или продать свои медали. Например, после смерти Кофи Аннана, который получил премию мира в 2001 году, его вдова Нейн Аннан передала медаль и диплом в дар Отделению ООН в Женеве. Как объяснила Аннан, она хотела, чтобы наследие ее мужа продолжало вдохновлять будущие поколения.

В октябре 2025 года Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, награда была вручена «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Трамп также был номинирован, но награды не получил.

Позднее, 6 января, Мачадо заявила, что готова передать Трампу врученную ей Нобелевскую премию мира. «Поскольку это награда венесуэльского народа, мы, безусловно, хотим вручить ее ему и разделить с ним», — сказала она.

3 января по распоряжению президента США американские военные захватили в Венесуэле Мадуро и его супругу и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения в наркотерроризме.

Лидер венесуэльской оппозиции вручила Трампу медаль Нобелевской премии мира во время их встречи в Белом доме 16 января. В ответ тот назвал ее «замечательной женщиной, которая прошла через очень многое».

Президент США заявлял, что не поддерживает идею Мачадо занять пост главы государства после свержения Мадуро. Трамп выразил мнение, что Мачадо не сможет эффективно управлять страной из-за отсутствия широкой народной поддержки.

По информации The Washington Post, одной из причин, по которой Трамп не поддержал Мачадо, стало присуждение ей Нобелевской премии мира. Согласно источнику, если бы Мачадо отказалась от премии в пользу Трампа, она, вероятно, уже была бы президентом Венесуэлы.

Президент США утверждал, что Мачадо «не заслуживала этой награды», но подчеркивал что решение о поддержке вице-президента Делси Родригес, которая заняла место Мадуро после похищения, а не венесуэльской оппозиции, было принято исключительно на основе других факторов.