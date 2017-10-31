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Собчак встраивают в схему
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Собчак встраивают в схему
Газета № 186 (2683) (3110) 30 окт, 08:00
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Собчак встраивают в схему
Штаб телеведущей обсуждает варианты ее выдвижения в кандидаты
Собчак определится с форматом выдвижения в середине ноября. В ее штабе рассматривают варианты выдвижения от «Гражданской инициативы», от ПАРНАС, одним из лидеров которой был Борис Немцов, и альтернативный вариант — самовыдвижение
Ксения Собчак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Выдвижение от партии

В штабе телеведущей Ксении Собчак рассматривается вариант ее выдвижения на выборы президента в марте 2018 года от Партии народной свободы (ПАРНАС) или от «Гражданской инициативы», рассказали РБК три источника в штабе телеведущей.

ПАРНАС подходит Собчак идеологически, имеет политическую историю, это не фиктивная структура, говорит один из источников РБК. То же самое можно сказать и о «Гражданской инициативе», добавляет другой собеседник в штабе.

«ПАРНАС, по моему личному мнению, была бы идеальным вариантом [для выдвижения], но, насколько я знаю, предложений с их стороны еще не поступало», — сказал РБК политтехнолог Алексей Ситников, вошедший в штаб Собчак.

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Одним из лидеров ПАРНАС был Борис Немцов, убитый в феврале 2015 года в Москве. В 2013 году на выборах в Ярославскую областную думу он получил депутатский мандат, благодаря чему партия приобрела право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей на выборах в Госдуму (согласно законодательству такое право есть у думских партий и имеющих фракцию хотя бы в одном заксобрании региона). По итогам парламентских выборов ПАРНАС не преодолела барьер, набрав 0,7% голосов.

Если Ксения Собчак пойдет на выборы от партии, это будет настоящая партия, а не просто существующая на бумаге, добавляет другой представитель штаба телеведущей, журналист Антон Красовский.

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В штаб Собчак приходит много обращений от малых партий с предложениями предоставить площадку для выдвижения телеведущей, но все они существуют только на бумаге, а «показывать, что ты поддержан фиктивной партией, неправильно», говорит, в свою очередь, Ситников.

«Это должна быть партия, которая бы устроила кандидата (Собчак. — РБК), ассоциировалась с ним, и сам кандидат должен ассоциироваться с партией. Таких партий немного», — продолжает Красовский. Он отказался назвать «подходящие» Собчак партии, добавив, что фактических переговоров пока не было, но «эти переговоры, на мой взгляд, целесообразны». «Если кандидат не увидит, что партия создана для него, а партия — что она создана для кандидата, тогда [будет избрано] самовыдвижение», — подчеркнул Красовский в беседе с РБК.

Выдвижение от партии было бы выгоднее телеведущей с точки зрения экономии средств, сказал РБК один из источников в штабе: «Никто не хочет тратить деньги, которых сейчас и так нет».

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Согласно закону «О выборах президента» кандидат, идущий на выборы от непарламентской партии, должен собрать не менее 100 тыс. подписей граждан, а в качестве самовыдвиженца — не менее 300 тыс. От сбора подписей освобождаются кандидаты от думских партий, а также от имеющих фракции в не менее чем трети заксобраний регионов.

ПАРНАС действительно могла бы облегчить процедуру сбора подписей, признал в беседе с РБК глава штаба телеведущей Игорь Малашенко. Но переговоров в настоящее время нет, добавил он.

Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов также заявил РБК, что переговоры сейчас не проходят. Партия не выходила на штаб Собчак с предложением выдвинуть ее в президенты, равно как с аналогичным предложением на партию не выходили представители телеведущей, утверждает он. На вопрос РБК, готова ли ПАРНАС в принципе выдвинуть Собчак, Касьянов ответил: «Предположения не комментирую».

В свою очередь, источник, близкий к руководству ПАРНАС, сказал РБК, что партия не против выдвинуть Собчак, но сейчас «мяч на чужой половине поля».

Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев сообщил РБК, что у него были «предварительные контакты» со штабом Собчак по вопросу выдвижения от их партии. Он уточнил, что телеведущая в настоящее время «выбирает между «Гражданской инициативой» и ПАРНАС». «А я формулирую свои условия», — добавил Нечаев. «Гражданская инициатива» несколько раз участвовала в выборах разного уровня. В 2014 году она выдвинула бывшего замминистра экономики Ивана Старикова кандидатом в мэры Новосибирска, но за несколько дней до голосования тот снял свою кандидатуру в пользу коммуниста Анатолия Локтя и впоследствии стал представителем Новосибирска в Москве в ранге вице-мэра. Сам Нечаев собирал подписи на выборах в Мосгордуму в 2014 году, но не собрал. На выборах в Госдуму в 2016 году «Гражданская инициатива» сформировала совместный список кандидатов в депутаты с Партией роста бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В кампании политические силы участвовали под брендом последней. Нечаев вошел в федеральную часть избирательного списка, но партия не преодолела проходной барьер.

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На своей странице в Facebook Нечаев называл выдвижение на высший пост человека, который в последние годы не занимался политикой и не участвовал ни в каких выборах, «как минимум вызывающим вопросы».

По мнению Нечаева, никаких шансов быть избранной у Собчак нет, а ее выдвижение от партии можно рассматривать лишь как средство донесения своей позиции по актуальным вопросам.

Лидер «Гражданской инициативы» писал, что главное условие для кандидата от партии взять за основу ее программу, а предложения по кардинальному изменению основных направлений внутренней и внешней политики власти невозможны без серьезной и принципиальной критики нынешней политики и ошибок, в том числе президента страны. По его мнению, готовность кандидата к такой критике даст ответ на вопрос, является ли решение Собчак личным и независимым или это часть предвыборной игры Кремля.

Сама Собчак на пресс-конференции 24 октября, отвечая на вопрос РБК, будет ли она выдвигаться от партии или пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, заявила: «Если найдется партия, которая поддержит, пойду от партии. Моя партия — это народ нашей страны, народ России». Телеканал «Дождь» сообщал, что из всех опрошенных им демократических партий возможность выдвижения Собчак не исключили только две: ПАРНАС и «Гражданская инициатива».

Сценарий самовыдвижения

Наиболее вероятно, что Собчак все же пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, сказал РБК политтехнолог Алексей Ситников. «95%, что будет самовыдвижение. Это на сегодняшний день рабочий вариант», — добавил он. Журналист Антон Красовский оценивает оба варианта — выдвижение от партии и самовыдвижение как равнозначные на данный момент: «Решения нет, обсуждаются оба формата», — говорит он.

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Плюс самовыдвижения в том, что стратегия «против всех», избранная Собчак, с электоральной точки зрения выгоднее, чем выдвижение от партии, поясняет один из собеседников РБК в штабе телеведущей. Выдвижение от партии может уменьшить число готовых голосовать за Собчак, поскольку у партии все-таки есть свой избиратель, добавляет он. К тому же, несмотря на множество политических сил, зарегистрированных в России, реально действующих среди них не так уж и много и почти не из чего выбирать, констатирует источник РБК.

Решение, как именно Собчак будет выдвигаться на выборы, появится в середине ноября, сказал РБК Красовский.

Пресс-секретарь телеведущей Ксения Чудинова заявила РБК: «На сегодняшний день речи о выдвижении Собчак от партии не идет».

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов видит среди плюсов самовыдвижения Собчак независимость от «старых» брендов, возможность претендовать на более широкую аудиторию, «быть над схваткой, то есть над партийной борьбой». «Но технически и финансово это сложнее. А из партий лучше раскручена ПАРНАС, плюс она ассоциируется с классическим несистемным протестом. Это более узнаваемый бренд. С другой стороны, выдвижение от ПАРНАС — это связка с Касьяновым, и в этом есть определенные минусы», — считает эксперт.

Совершенно очевидно, что выдвижение от малых партий несет в себе существенные электоральные риски, так как рейтинг этих партий измеряется на уровне арифметической погрешности, говорит политконсультант Константин Листратов. «В то же время Ксения Собчак, являясь узнаваемой медийной личностью, вполне способна набрать больше голосов в качестве самовыдвиженца. Кроме того, именно женщина в качестве внепартийного кандидата в президенты может привлечь повышенное внимание различных групп избирателей», — полагает эксперт.

Авторы: Наталья Галимова, Владимир Дергачев.
Теги: ПАРНАС , Ксения Собчак , выборы президента-2018
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