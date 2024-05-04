В Харькове раздались взрывы
В Харькове прогремели взрывы, сообщают «РБК-Украина» и «24 Канал». «Суспільне» сообщило о двух взрывах с разницей в пять минут.
Мэр Харькова Игорь Терехова сообщил об атаке и призвал жителей быть осторожными. В регионе с 0:23 мск действует воздушная тревога.
Позднее «24 Канал» и «Зеркало недели» сообщили о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области.
Часом ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Чугуевском районе Харьковской области. На всей территории Украины тогда в четвертый раз за день действовала воздушная тревога.
Накануне днем Терехов сообщал о взрыве в городе. Он прогремел Холодногорском районе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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