В Харькове раздались взрывы

В Харькове прогремели взрывы, сообщают «РБК-Украина» и «24 Канал». «Суспільне» сообщило о двух взрывах с разницей в пять минут.

Мэр Харькова Игорь Терехова сообщил об атаке и призвал жителей быть осторожными. В регионе с 0:23 мск действует воздушная тревога.

Позднее «24 Канал» и «Зеркало недели» сообщили о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области.

Часом ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Чугуевском районе Харьковской области. На всей территории Украины тогда в четвертый раз за день действовала воздушная тревога.

Накануне днем Терехов сообщал о взрыве в городе. Он прогремел Холодногорском районе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.