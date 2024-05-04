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Вильфанд пообещал москвичам «нудный и монотонный» дождь в ночь на Пасху

Вильфанд спрогнозировал «нудный и монотонный» дождь в Москве в ночь на Пасху

В Москве погода на Пасху, 5 мая, будет дождливой, а порывы ветра усилятся до 15 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночью начнется обложной дождь — такой нудный и монотонный, такая погода будет в течение всей ночи и всего воскресного дня», — сказал он.

Синоптик добавил, что температура воздуха будет немного выше, чем в предыдущие дни, но «ощущения тепла не будет». Ночью ожидается от плюс 5 до плюс 7 градусов, днем от плюс 12 до плюс 14 — эти значения ниже нормы на 2-3 градуса, заключил он.

Гидрометцентр пообещал москвичам заморозки
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Центральной России из-за заморозков. В Москве в ночь на 4 мая ожидается похолодание до 2 градусов мороза, а в области — до минус 5 градусов. Ниже всего столбики термометра опустятся в Костромской области, там предупредили о похолодании до минус 7 градусов.

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