В Одесской области переименуют 300 связанных с Россией и СССР улиц и переулков

В Одесской области переименуют 300 связанных с Россией улиц и переулков

В Одесской области должны переименовать 300 улиц и переулков, связанных с Россией и СССР, сообщила замдиректора департамента культуры областной военной администрации Ярослава Резникова, передает «Страна.ua».

По ее словам, в регионе остались 43 топонима, связанных с 1 мая, 27 улиц Юрия Гагарина, 14 — Ивана Мичурина, семь — Александра Пушкина и одна — Владимира Ленина.

Всего нужно переименовать 232 улицы, для половины из них комиссия придумала новые названия, однако их не утвердили власти. Теперь администрация сформирует новую рабочую группу, которая подготовит варианты названий и передаст главе региона, добавила Резникова.

Верховная рада в апреле 2024 года подготовила проект постановления, который предлагает переименовать более 300 населенных пунктов: семь районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел. Например, Новомосковск в Днепропетровской области предложили переименовать в Самар, а Первомайск в Николаевской области — в Ольвиополь.

На Украине переименование населенных пунктов и инфраструктурных объектов, а также демонтаж памятников, связанных с Россией и советским прошлым, идут с 2015 года, после принятия пакета законов о декоммунизации.