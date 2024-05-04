Обвиняемый США в отмывании $9 млрд россиянин Винник частично признал вину

Винника подозревают в отмывании денег через созданную им криптобиржу. По словам адвокатов, благодаря сделке ему грозит менее 10 лет тюрьмы. Ранее во Франции по сходным обвинениям он получил пять лет заключения

Александр Винник (Фото: Giorgos Zachos / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Россиянин Александр Винник, которого власти США подозревают в отмывании денег через криптобиржу, частично признал свою вину и заключил сделку со следствием, сообщил ТАСС его адвокат Аркадий Бух.

«Кульминацией переговоров [с прокурорами] стала сделка с прокуратурой, мы рассчитываем, что срок заключения будет до 10 лет. <...> Он признал вину по ограниченному числу статей», — рассказал защитник.

В разговоре с «РИА Новости» Бух отметил, что приговор Виннику могут вынести «через несколько месяцев». По словам адвоката, изначального его подзащитному грозило почти 200 лет тюрьмы, если бы его признали по всем пунктам, но благодаря сделке потенциальный срок сократится до «однозначной величины».

Минюст США подтвердил, что Винник признал вину.

Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, где его обвинили в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. В последнем сообщении Минюста США сказано, что через биржу были совершены транзакции на $9 млрд в период с 2011-го по 2017 год, пока работала BTC-e. Биржа названа одной из платформ, благодаря которой «киберпреступники по всему миру переводили, отмывали и хранили преступные доходы от своей незаконной деятельности».

В 2019-м Афины решили выдать Винника Парижу, поскольку во Франции его подозревали в вымогательствах, хищении личных данных и отмывании денег через BTC-e. В итоге в следующем году французский суд дал россиянину пять лет тюремного заключения. В 2022-м через Грецию Винника вывезли в США.

Обвинения против него выдвинула и Россия: речь идет о хищении 750 млн руб. Москва также добивалась его экстрадиции.

После того, как Винник оказался в США, его защитники стали обращаться к российской стороне с просьбой начать переговоры о его обмене. В частности, французский адвокат Фредерик Бело направлял письма главе МИДа России Сергею Лаврову и патриарху Кириллу. В мае 2023-го The Wall Street Journal (WSJ) сообщала со ссылкой на адвокатов, что рассматривался вариант обмена Винника на баскетболистку Бриттни Грайнер (в итоге ее обменяли на Виктора Бута), а также изучалась возможность обмена Винника на корреспондента WSJ Эвана Гершковича.