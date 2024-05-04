СК завел дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь в Биробиджане

В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь

Против женщины, которая бросила цветы с мемориала в Вечный огонь в Биробиджане, завели уголовное дело об осквернении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 мая 2024 года в городе Биробиджане неизвестная женщина собрала цветы с мемориала и бросила их в Вечный огонь», — говорится в публикации. Правоохранители пока не установили ее личность.

Дело завели по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса — осквернение памяти защитников Отечества. По статье грозит до трех лет лишения свободы. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК.

В ноябре 2023 года в Москве задержали мужчину, который попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе. Против него завели дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК — повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны.