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Военная операция на Украине ,  
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США предложили G7 выделить Украине $50 млрд за счет активов России

Bloomberg: США предложили G7 выделить Украине $50 млрд за счет активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
США не хотят действовать в вопросе использования российских активов в одиночку и потому ищут союзников в G7. Обсуждается идея выделения Киеву $50 млрд за счет прибыли от активов. В Euroclear они ежегодно принесут более $5 млрд
Минфин США
Минфин США (Фото: Al Drago / Reuters)

США и их ближайшие союзники в рамках «Большой семерки» обсуждают план выделения Украине $50 млрд, затраты собираются покрыть за счет прибыли от российских активов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Вашингтон настаивает на том, чтобы решение по этому вопросу было принято уже в июне, на саммите G7 в Италии. Источники агентства сказали, что переговоры идут тяжело и согласование может занять месяцы.

Отвечая на вопрос о такого рода предложениях, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что «это то, что мы хотим». По ее словам, Вашингтон желал бы действовать не в одиночку, а вместе со всей «Большой семеркой».

Ранее Financial Times со ссылкой на заместителя советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далипа Сингха также сообщала, что США надеются на совместные действия с союзниками в вопросе заблокированных российских активов. Сингх говорил, что в Белом доме предложили выделить $50 млрд Киеву посредством кредита или облигаций, обеспеченных будущей прибылью от замороженных активов России. Он выразил надежду, что партнеры США поддержат план в июне.

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Фото:Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters

Большая часть российских активов заморожена в Европе, в депозитарии Euroclear. Общий размер блокированных активов Банка России — €260 млрд (около $282 млрд), в Euroclear находятся €159 млрд. В прошлом году они принесли €3,9 млрд чистой прибыли, с 15 февраля этого года — еще €557 млн, отмечает Bloomberg.

Один из источников агентства сказал, что сумма российских активов в Euroclear к 2028-му может вырасти до €190 млрд. Ожидаемый размер прибыли ежегодно — €5 млрд. Собеседники Bloomberg указали, что размер помощи, которую получит Киев, будет зависеть от продолжительности сроков погашения облигаций и того, как долго активы будут заблокированы для финансирования облигаций.

Если соглашение будет достигнуто, то оно заменит план ЕС по выделению помощи Украине два раза в год исходя из полученной непредвиденной прибыли от активов России, сказали источники агентства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Украины, в том числе обратится в суды.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
российские активы конфискация США Украина
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