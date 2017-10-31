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Поддержка в легковой форме
Газета № 186 (2683) (3110) Бизнес, 30 окт, 13:11
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Поддержка в легковой форме
Минпромторг расширил действие программы льготного лизинга
Минпромторг на месяц распространил программу льготного лизинга на легковые автомобили, производимые в России. Такая мера поддержит спрос в конце года, считает эксперт
Фото: Раиса Ибрагимова / ТАСС

Минпромторг принял решение расширить программу льготного лизинга на легковые автомобили, производимые в России. Об этом РБК рассказали источники в двух компаниях, которые имеют производство автомобилей в России. По их словам, соответствующее решение было представлено в пятницу, 27 октября, на совещании с автопроизводителями.

Представитель автодилерской группы «Авилон» подтвердил РБК, что в пятницу дилер получил официальное уведомление о старте такой программы как со стороны Минпромторга, так и со стороны производителей.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили расширение госпрограммы лизинга на легковые автомобили. Участие в программе принимает 61 российская лизинговая организация, уточнил представитель ведомства.

Ранее госпрограмма льготного лизинга распространялась только на легковые коммерческие автомобили, грузовики и спецтехнику. Размер субсидии составлял 10% от стоимости автомобиля. Купить легковой автомобиль в рамках программы могли только таксомоторные фирмы, оформленные как юрлица. При этом, в отличие от кредитных программ, лизинг предполагает именно долгосрочную аренду, по завершении которой автомобиль можно выкупить по остаточной стоимости.

Теперь Минпромторг решил включить в нее легковые автомобили, производимые в России, с ценой не более 1,45 млн руб., говорят два собеседника РБК в компаниях-автопроизводителях. Программа распространится на физических и юридических лиц. Минпромторг решил ввести ее только на месяц — с 25 октября до 1 декабря, утверждают источники. Все автомобили в рамках этой программы должны быть переданы покупателю до 1 декабря. Размер субсидий на эту программу собеседники РБК не раскрывают.

В пресс-службе Ford Sollers РБК сообщили, что компания ​приветствует инициативу Минпромторга. «Под программу у нас подпадает пять легковых моделей. Расширение программы поддержит продажи в конце года», — добавила она. Представители АвтоВАЗа и Renault отказались комментировать эффект от этой программы.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов считает, что расширение программы льготного лизинга может поддержать спрос в конце года и стать некоторой альтернативой заканчивающимся адресным кредитным программам — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они предполагают скидку в размере 10% для клиентов, которые впервые покупают автомобиль, или для семей с двумя и более детьми. Стоимость машины не может быть больше 1,45 млн руб., срок кредита рассчитан на три года.

По словам Беспалова, автопроизводители выиграют от расширения программы, потому что программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» рассчитаны на слишком узкий сегмент. «К тому же в конце года многие компании закупают легковые автомобили на будущий год, а лизинг лишь простимулирует этот сегмент», — добавил он.

Льготный лизинг направлен в большей степени на поддержку малого и среднего бизнеса и не эквивалентен программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», замечает представитель «Авилона». По его словам, ценовой диапазон у этих программ похожий, но условия разнятся. «Как правило, автомобиль в лизинг приобретается либо юридическим лицом, либо физическим, которое владеет какой-либо компанией. Именно среди такой аудитории мы ожидаем всплеск продаж», — заключил он.

Директор департамента финансовых услуг группы компаний «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Белов отмечает, что госпрограмма и ее условия не конкурируют с льготными кредитами, которые направлены именно на стимулирование спроса. По мнению Белова, программа в текущих условиях не окажет существенного влияния на продажи.

После рекордного 2012 года, когда было продано 2,93 млн машин, продажи новых автомобилей в России падали в течение последних четырех лет. 2016 год российский авторынок закрыл со снижением в 11%, до 1,42 млн машин, по отношению к 2015 году. В первые месяцы 2017 года негативные тенденции начали ослабевать, а уже по итогам первого полугодия продажи выросли на 7% в основном за счет масс-маркета. По итогам девяти месяцев, когда рынок достиг 1 млн автомобилей, Ассоциация европейского бизнеса повысила прогноз по российскому рынку на 2017 год в два раза — рост на 10,7%, до 1,58 млн машин.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: Минпромторг , автопром , господдержка
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