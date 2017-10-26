Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,02 57,39 EUR Нал. 68,47 67,49 USD Бирж. 57,75 +0,13 EUR Бирж. 68,22 +0,39 USD ЦБ. 57,61 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 +0,09 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5734,13 -11,21 ММВБ 2049,48 -0,60% РТС 1118,13 -0,79% Brent 58,39 -0,09% DJIA 23329,46 -0,48% Nasdaq 6563,89 -0,52% FTSE 7447,21 -1,05%
Индексация по праву
Лента новостей
Представитель Собчак ответил на сообщения о ее планах сменить фамилию 02:56, Политика Глава Минздрава рассказала о сокращении числа абортов в России 02:25, Общество Поклонская назвала «стыдливые шаги» зрителей победой над «Матильдой» 02:08, Политика СМИ узнали об эвакуации семи кинотеатров в Москве из-за угрозы взрыва 02:05, Общество МВД Украины признало взрыв в Киеве терактом 01:41, Общество Поклонская ответила на засекречивание дела о госизмене на Украине 01:23, Политика Полиция возбудила дело о гибели ребенка под колесами иномарки в Москве 01:08, Общество Трамп назвал дату публикации документов об убийстве Джона Кеннеди 00:52, Политика СКР проверит информацию о смерти активиста «Солидарности» Строганова 00:45, Общество МВД Украины обвинило во взрыве в Киеве российские спецслужбы 00:20, Общество Москва назвала беспардонными заявления Запада после голосования в СБ ООН 00:13, Политика Европейские компании предупредили о последствиях из-за ограничения VPN 00:03, Технологии и медиа В Волгограде возбудили дело о гибели подростка в школе от ножевой раны 25 окт, 23:45, Общество Экспобанк договорился о покупке первого турецкого банка в России 25 окт, 23:38, Финансы Диакон Кураев назвал «постыдной» позицию патриарха по фильму «Матильда» 25 окт, 23:18, Общество В Киеве при взрыве пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 25 окт, 22:52, Общество СКР сообщил еще об одном раненом во время перестрелки в Ессентуках 25 окт, 22:43, Общество Власти Нидерландов разрешили не рассекречивать документы по MH17 25 окт, 22:35, Политика Погрузочные споры: четыре вопроса о дефиците вагонов на железной дороге 25 окт, 22:22, Бизнес Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от НДФЛ со льготы 25 окт, 22:18, Общество Убыток «ФК Открытие» вырос на 250 млрд руб. за месяц 25 окт, 22:08, Финансы Электрички не будут останавливаться на станции Выхино неделю 25 окт, 21:47, Общество ТМК освободит американскую «дочку» от обязательств на $500 млн 25 окт, 21:41, Бизнес Главный редактор «Новой газеты» сообщил о планах вооружить свою редакцию 25 окт, 21:32, Общество Украина подала к России иск в ЕСПЧ по событиям в Донбассе 25 окт, 21:21, Политика Потенциальный покупатель «ВИМ-Авиа» предложил план оздоровления компании 25 окт, 21:20, Бизнес Думская оппозиция откажется голосовать за проект бюджета 25 окт, 21:14, Политика Депутаты разрешат самостоятельно снаряжать патроны к нарезному оружию 25 окт, 21:02, Политика
Индексация по праву
Газета № 183 (2680) (2610) Общество, 25 окт, 19:09
0
Индексация по праву
Правительство предложило ежегодно повышать пенсии следователям и прокурорам
Правительство внесло в Госдуму законопроект о регулярной индексации пенсий отставным сотрудникам Следственного комитета и прокуратуры. Сейчас пенсии регулярно повышают только военнослужащим
Сотрудники Генеральной прокуратуры России (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ежегодной индексации пенсий отставным служащим Следственного комитета России (СКР) и органов прокуратуры. Документ зарегистрирован у председателя нижней палаты Вячеслава Володина 25 октября и опубликован в ее базе.

Документ предлагает поправки в законы «О прокуратуре» и «О Следственном комитете». Последний раз пенсии отставным следователям и прокурорским работникам увеличивали в 2014 году — это произошло при повышении денежного содержания соответствующих органов, говорится в пояснительной записке к проекту. Бывшие сотрудники СКР и прокуратуры обеспечиваются пенсией по тому же принципу, что и отставные военнослужащие, работники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. Однако у перечисленных служащих пенсии ежегодно повышаются, а у сотрудников СКР и прокуратуры — нет, говорится в документе.

Пенсии военнослужащих растут за счет увеличения процентной доли денежного довольствия, к которой приравнивается пенсия: с 2012 года она выросла с 54 до 72,23%.

По действующему законодательству должностные оклады прокурорских работников и сотрудников СКР исчисляются исходя из окладов судей, которые не индексировались с 2015 года. С 2018 года правительство решило вернуться к индексации окладов судей и других категорий госслужащих, а также довольствия военных — с 1 января эти выплаты будут проиндексированы на 4% и затем на ту же величину в 2019 и 2020 годах. В проекте предлагается индексировать еще и ежемесячную надбавку к пенсии сотрудников СКР и прокуратуры.

РБК направил запросы в пресс-службы СКР и Генпрокуратуры.

Инициатива правительства «необходима и заслуживает поддержки», считает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). «Законодательно закрепляется возможность ежегодной индексации пенсий для ушедших на пенсию работников органов прокуратуры и Следственного комитета по аналогии с существующей ныне индексацией пенсий для граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы. Таким образом, будет устранено некоторое неравенство в пенсионном обеспечении», — сказал он РБК.

Сейчас пенсии уволенным со службы прокурорским работникам и сотрудникам Следственного комитета выплачиваются за выслугу не менее 20 лет. Они составляют 50% от их денежного содержания, включающего должностной оклад и ежемесячную надбавку за выслугу. Оклады рядовых прокуроров составляют определенную процентную долю от оклада первого заместителя генпрокурора; оклады следователей таким же образом зависят от оклада первого зампредседателя СКР. В свою очередь, оклады руководителей этих ведомств привязаны к окладу председателя Верховного суда.

Повышение выплат потребует в 2018 году дополнительных расходов из бюджета в размере 2,5 млрд руб., подсчитали авторы проекта. В 2019 и 2019 годах затраты превысят запланированные на 3,1 млрд руб. Такие суммы предусмотрены в действующем законе о федеральном бюджете, подчеркивается в законопроекте.

При этом для каждого отдельного отставного следователя или прокурора повышение вряд ли будет существенным. Так, вышедший на пенсию следователь по особо важным делам регионального следственного управления получает ежемесячно порядка 20 тыс. руб., центрального аппарата — около 30 тыс. руб. (при зарплатах действующих сотрудников от 100 тыс. руб.), заявил РБК бывший следователь СК Андрей Гривцов. При индексации на 4% такой пенсионер будет получать ежегодно на 1,2–1,5 тыс. руб. больше.

Авторы: Маргарита Алехина, Вера Холмогорова, Иван Ткачёв.
При участии: Дмитрий Серков.
Теги: Генпрокуратура , Следственный комитет , Правительство , индексация пенсий
Материалы по теме
Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных Общество
Собянин допустил увеличение пенсии на 3 тыс. руб. Общество
ФНБ покроет дефицит Пенсионного фонда на 657 млрд руб. Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав