Нож в ньюсруме

Почему стало возможным нападение в редакции «Эха Москвы»

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр можно было предотвратить, если бы в редакции «Эха Москвы» была эффективная система безопасности, говорят эксперты. Специалисты предполагают у нападавшего Бориса Грица психическое заболевание

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Нападение в ньюсруме

Как рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил РБК источник, знакомый с ходом расследования дела по факту нападения на журналистку «Эха Москвы», 23 октября в​ 12:35 48-летний Борис Гриц подошел к дому-книжке на Новом Арбате, 11. «Он прошел через стеклянные двери, затем проследовал мимо окна с надписью «Бюро пропусков», которое находится слева от входа, и подошел к стойке охраны», — рассказал собеседник РБК, уточнив, что охранник был один. Он не хотел пропускать Грица, поскольку у того не было пропуска. Между ними возникла потасовка. Тогда Гриц брызнул в лицо охраннику газом из баллончика и быстрым шагом направился к лифтовому холлу, рассказал источник РБК в полиции.

«В 12:40 мужчина вышел из лифта и мимо поста охраны пробежал в помещение радиостанции. Он забежал в ньюсрум, где в этот момент находились радиоведущие Ида Шарапова и Татьяна Фельгенгауэр, и ударил Фельгенгауэр в шею острым предметом», — рассказал источник. Бежавший за ним охранник повалил Грица на пол и скрутил ему руки за спиной, добавил собеседник.

По его данным, в 13:15 в редакцию «Эха Москвы» прибыл наряд полиции. В это время коллеги помогли Татьяне Фельгенгауэр спуститься на спецлифте на первый этаж, откуда ее забрала бригада скорой помощи.

Журналистку госпитализировали в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии, операция длилась более часа, сообщил ТАСС директор НИИ Сергей Петриков. Позднее заместитель главного редактора «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев написал у себя в Twitter, что Фельгенгауэр перевели в послеоперационную палату. Дальнейшее лечение будет назначено утром во вторник, 24 октября, отметил Варфоломеев.

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников сообщил журналистам, что жизни Фельгенгауэр ничего не угрожает. По словам чиновника, «скорая» была на месте через четыре минуты после вызова.

Охраннику, которому Гриц брызнул газом в глаза, диагностировали ожог сетчатки глаза и оказали первую медицинскую помощь, уточнил РБК источник в ГУ МВД.

Сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и задержанного, рассказал РБК источник в полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), сообщили в пресс-службе СКР.

Гриц, как уточнили в СКР, имеет двойное, российское и израильское, гражданство. Пресс-атташе посольства Израиля Алекс Гандлер заявил РБК, что дипломаты проверяют информацию об израильском гражданстве нападавшего.

Телепатический контакт

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись допроса напавшего на Фельгенгауэр. Гриц заявил оперативникам, что он знает ее пять лет «по телепатическому контакту», а последние два месяца журналистка каждую ночь его «сексуально изводила». В сети был обнаружен интернет-дневник, который велся задержанным, он уже приобщен к материалам уголовного дела, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.

В нем 14 сентября Гриц написал, что журналистка его «домогается», его от нее «тошнит» и он обращается к коллегам и «приемному отцу» корреспондентки с просьбой «повлиять» на нее. «Через несколько недель я приезжаю в Москву, и если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными», — писал Гриц. За три дня до нападения он утверждал, что журналистка телепатически «останавливала» его дыхание и «экспериментировала» с сердцем; он обратился к экстрасенсу, но не смог переслать ее фотографии, из-за того что на Фельгенгауэр «работают хакеры».

В качестве экстрасенса Гриц упоминает некоего Михаила Перепелицина. Поисковики на запросу этого имени и фамилии выдают сайт mperepelicin.narod.ru, владелец которого называет себя автором книг «Философский камень» и «Духовная алхимия», а также создателем «биоэнергетического генератора — космического компьютера». Он сообщает, что учился во Втором медицинском институте, «чувствовал ограниченность традиционной медицины», поэтому начал «развивать экстрасенсорные способности».

Однозначно говорить о том, есть ли у Бориса Грица психические отклонения, можно будет только после психиатрической экспертизы, которая, скорее всего, будет проведена после первых допросов, сказал РБК психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Но, судя по характеру интернет-записей и заявлений нападавшего, это «однозначно психически больной человек», считает Виноградов. «Я всегда осторожно говорю о возможных психических заболеваниях людей, подозреваемых в преступлениях. Но здесь налицо очень тяжелая форма шизофрении — галлюцинаторно-параноидная», — уверен Виноградов.

Опасность этого заболевания заключается в том, что окружающие могут не подозревать о нем, пояснил специалист. «В случае с шизофренией мозг человека — это черный ящик, хотя на некоторые симптомы заболевания можно воздействовать. Есть препараты, после инъекций которых пациент может до двух месяцев жить как нормальный человек. Но если он пропустил укол — болезнь вспыхивает снова», — заключил Виноградов.

Источник РБК в столичной полиции отметил, что задержанного ждет психиатрическая экспертиза в Центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского.

Из физиков в безработные

Организация системы безопасности в редакции «Эха Москвы» была на крайне низком уровне, считает эксперт федерального информационного центра «Аналитика и Безопасность» Сергей Соколов. «Когда речь идет о СМИ, то здесь должна быть организована комплексная система безопасности», — пояснил он РБК свою точку зрения. В редакционных офисах нужны камеры видеонаблюдения, охрана, имеющая право на использование спецсредств, жесткий пропускной контроль и т. п., считает эксперт, но на 14-м этаже здания на Новом Арбате, где располагается редакция «Эха Москвы», ничего из этого не было. «Журналисты сегодня как никогда подвержены опасности. Если бы в здание вошел не псих, а профессионал, то последствия могли бы быть хуже», — говорит Соколов.

Охрана в редакции радиостанции «Эхо Москвы» (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Резюме Бориса Грица РБК обнаружил на сайте преподавателей «Ваш репетитор», к вечеру 23 октября оно было удалено. В нем говорится, что в 1991 году Гриц окончил Московский педагогический государственный университет (МПГУ) по специальности «учитель физики», в 2007 году стал кандидатом физико-математических наук, защитившись в Иерусалимском университете, четыре года был там ассистентом ректора. В 2007–2008 годах Гриц работал научным сотрудником в Калифорнийском университете, а с 2009 года — в Гидрометцентре России. Гриц аттестует себя как репетитора по физике и математике и утверждает, что «разработал методику преподавания физики в школе».

Сокурсница Бориса Грица по физическому факультету Московского педагогического государственного университета Анна Максимова рассказала Русской службе Би-би-си, что Гриц родом из Абхазии, после окончания института он вернулся на родину, «но вынужден был снова приехать в Москву, убегая от войны». «На нашем курсе он был одним из самых умных студентов. Но в 1990-е годы физики в России были не востребованы, поэтому в итоге он уехал в Израиль», — добавила она. Гриц, отметила Максимова, специалист в узкой сфере — в изучении слоев атмосферы, он ездил по контракту преподавать в США.

По ее словам, в последнее время Гриц не мог найти в Израиле работу и в конце сентября приехал в Москву.