 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп ответил на вопрос о поставках Турции истребителей F-35

Трамп: США серьезно думают о поставках истребителей F-35 Турции

США «серьезно» рассматривают возможность продажи Турции истребителей F-35, об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по итогам их двусторонней встречи.

«Мы об этом думаем. Очень серьезно», — ответил республиканец на соответствующий вопрос.

Трамп также заявил, что уверен в позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не использовать истребители против Израиля: «Он никогда не использует их против Израиля».

Посол США в Анкаре заявил о планах Турции отказаться от С-400 ради F-35
Политика
Фото:Amr Alfiky / Reuters

В начале декабря посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара собирается отказаться от российских систем противоракетной обороны С-400, чтобы вместо них начать закупать американские истребители F-35.

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 на $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35.

При этом в начале ноября 2025 года Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщил, что Турция готова к компромиссу по российским С-400, но не намерена полностью отказываться от них, как того требуют США. Анкара предложила создать совместный технический механизм для контроля за этими системами.

Еще в июне Эрдоган заявлял, что вопрос С-400 с американской стороной не обсуждается и является закрытым. При этом он отметил, что говорил с Трампом об истребителях F-35, выразив надежду на позитивное решение, учитывая, что Турция уже внесла за них $1,3 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Турция США истребитель F-35
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Посол США в Анкаре заявил о планах Турции отказаться от С-400 ради F-35
Политика
Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35 и 300 танков
Политика
Поставки истребителей F-35 стали причиной скандала в Бельгии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Сырский сообщил о расследовании после потери ВСУ контроля в Гуляйполе Политика, 02:22
Трамп заявил об атаке США на пункт загрузки лодок наркотиками в Венесуэле Политика, 02:11
Трамп ответил на вопрос о поставках Турции истребителей F-35 Политика, 01:33
МИД назвал, сколько военных вернула Россия после переговоров в Стамбуле Политика, 01:21
Адаму Кадырову вручили медаль памяти первого президента Чечни Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трое лыжников погибли при сходе лавины в испанских Пиренеях Общество, 00:52
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Лавров призвал «не опережать события» перед истечением срока ДСНВ Политика, 00:47
Захарова раскрыла, каким будет ответ Киеву на атаку на резиденцию Путина Политика, 00:43
В Латвии возвели 280-километровое заграждение на границе с Россией Политика, 00:39
ОАЭ осудили атаку на резиденцию Путина и назвали ее угрозой стабильности Политика, 00:22
Экс-замглавы офиса Зеленского уволили из набсовета «Нафтогаза» Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Какие обещания на 2026 год дали в эфирах Радио РБК и телеканала РБК Общество, 00:06