Трамп ответил на вопрос о поставках Турции истребителей F-35
США «серьезно» рассматривают возможность продажи Турции истребителей F-35, об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по итогам их двусторонней встречи.
«Мы об этом думаем. Очень серьезно», — ответил республиканец на соответствующий вопрос.
Трамп также заявил, что уверен в позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не использовать истребители против Израиля: «Он никогда не использует их против Израиля».
В начале декабря посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара собирается отказаться от российских систем противоракетной обороны С-400, чтобы вместо них начать закупать американские истребители F-35.
В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 на $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35.
При этом в начале ноября 2025 года Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщил, что Турция готова к компромиссу по российским С-400, но не намерена полностью отказываться от них, как того требуют США. Анкара предложила создать совместный технический механизм для контроля за этими системами.
Еще в июне Эрдоган заявлял, что вопрос С-400 с американской стороной не обсуждается и является закрытым. При этом он отметил, что говорил с Трампом об истребителях F-35, выразив надежду на позитивное решение, учитывая, что Турция уже внесла за них $1,3 млрд.
