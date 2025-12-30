Стала известна дата освобождения осужденного за взятки экс-мэра Ярославля

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 1 в Твери за получение взяток, освободится 30 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении Урлашова и на пресс-службу УФСИН по Тверской области.

Срок его наказания, установленный Кировским районным судом Ярославля в 2016 году, составлял 12 лет и 6 месяцев и истекает 2 января 2026 года. Как пояснили в пресс-службе УФСИН по Тверской области, если срок истекает в выходной или праздничный день, осужденный освобождается накануне — перед праздником или выходным, передает агентство.

Урлашов находился в ярославском СИЗО с 2013-го по 2016 год. После оглашения приговора он отбывал наказание в колонии строгого режима ИК-2 в Рыбинске, а в сентябре 2022 года был переведен в ИК-1 в Твери. В 2024 году суд в Твери отказал Урлашову в условно-досрочном освобождении (УДО) из-за непогашенных взысканий и плохой характеристики.

По версии следствия, экс-мэр требовал от директора фирмы ООО «Радострой» и члена партии «Единая Россия» Сергея Шмелева откат в размере 14 млн руб. Это часть денег из суммы контракта, который фирма Шмелева получила за проведенные работы по уборке мусора в городе.

Вторую взятку в размере 30 млн руб., согласно версии обвинения, Урлашов намеревался получить от директора «Ярдорстроя» Эдуарда Авдаляна. По делу о коррупции вместе с Урлашовым проходили его бывший помощник Алексей Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен. Лопатин был осужден на семь лет, в 2018 году он вышел на свободу по УДО.

Урлашов не признал вину. Он настаивал, что его дело сфабриковали, чтобы убрать из города неудобного мэра. В марте 2018 года Урлашов направил губернатору Ярославской области просьбу о помиловании, ему отказали.