0

LiveJournal ограничил публикацию постов ради «снижения уровня троллинга»

LiveJournal изменил правила публикации публичных постов пользователями, внеся ряд ограничений. Это следует из сообщения в официальном блоге проекта.

«Начиная с 29 декабря 2025 года, возможность создавать новые посты, комментарии и другой контент будет доступна пользователям, которые вносят более значимый вклад в жизнь платформы», — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, публиковать посты, комментарии, фото и видео смогут пользователи, которые соответствуют хотя бы одному из следующих условий:

  • у пользователя подключен пакет «Профессиональный»;
  • к аккаунту пользователя привязана авторизация через Сбер ID;
  • значение «социального капитала» пользователя составляет не менее 500;
  • блог зарегистрирован в реестре блогеров Роскомнадзора или имеет статус верифицированного.

Согласно сообщению, цель изменений — «повысить качество контента и обсуждений на платформе». Кроме того, владельцы проекта планируют «поощрять вдумчивый контент», а также снизить уровень спама и троллинга.

В Telegram появилась верификация пользователей
Технологии и медиа
Фото:Telegram

Для обычных пользователей доступ к чтению постов остается полностью открытым, отметила команда LiveJournal. Старый контент пользователя также сохранится, и его можно будет редактировать. Чтобы снова получить возможность публиковать материалы, достаточно выполнить одно из условий, например, привязать Сбер ID или подключить пакет «Профессиональный».

LiveJournal («Живой журнал», ЖЖ) был основан в США в 1999 году. Платформа приобрела широкую популярность в России, став площадкой для блогов многих известных политиков, деятелей культуры и публицистов. В настоящее время LiveJournal входит в российский медиахолдинг Rambler&Co, который полностью принадлежит «Сберу».

Егор Алимов
LiveJournal публикация контент ограничение верификация
