Forbes назвал самых молодых миллиардеров, заработавших самостоятельно

Трое 22-летних сооснователя стартапа для найма и обучения ИИ-моделей в сфере разработки искусственного интеллекта вошли в рейтинг 40 миллиардеров до 40 лет Forbes. Они являются самыми молодыми миллиардерами в мире, заработавшими свое состояние самостоятельно, отмечает журнал.

Состояние Адарша Хиремата, Брендана Фуди и Сурьи Мидхи оценивается в $2,2 млрд. По данным Forbes, в октябре частные инвесторы оценили их стартап Mercor в $10 млрд.

Стартап специализируется на подборе персонала в сфере ИИ, чтобы помочь крупнейшим лабораториям ИИ в Кремниевой долине обучать свои модели.

Forbes отмечает, что Хиремата, Фуди и Мидхи — друзья со школьной скамьи. Мидхи занимает пост председателя совета директоров в Mercor, Фуди — генеральный директор, Хиремат — технический директор.

Самым молодым долларовым миллиардером является 20-летний наследник состояния немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim Йоханнес фон Баумбах. Его состояние оценивается в $5,8 млрд.

По данным Forbes, на декабрь 2025 года в мире насчитывается 71 миллиардер в возрасте до 40 лет, создавших состояние самостоятельно. Пиковое значение в 71 человека ранее фиксировалось лишь в 2021 году, во время бума на фондовом рынке, вызванного пандемией, после чего к 2023 году их число сократилось до 34. Подавляющее большинство — 60 из 71 — заработали капитал в сфере технологий (48 человек) или в сфере финансов и инвестиций (12). Почти половина (32) являются гражданами США; далее идут выходцы из Китая (8), Индии (6), Австралии, Швеции и Канады (по 3). Среди них восемь женщин. В список «40 до 40» попали самые богатые из молодых миллиардеров.