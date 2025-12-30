Халеда Зиа (Фото: Andrew Biraj / Reuters)

Халеда Зиа, первая женщина на посту премьер министра Бангладеш (1991-1996, 2001-2006), умерла 30 декабря на 81-м году жизни, сообщает ее партия Bangladesh Nationalist Party (BNP) в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Халеда Зиа скончалась около 6:00 утра, сразу после утренней молитвы Фаджр <...> Мы молимся за упокой ее души и просим всех помолиться за ее усопшую душу», — говорится в сообщении.

Prothom Alo сообщает, что Зиа последнее время страдала от различных заболеваний. 23 ноября она в последний раз была госпитализирована в столичную больницу в Бангладеш. Лечение там продолжалось чуть больше месяца.

По данным The Hindustun Times, политик страдала от запущенного цирроза печени, артрита, диабета, а также проблем с грудной клеткой и сердцем.

В 2018 году Зиа была осуждена по делу о нецелевом использовании средств для сирот. Однако приостановленный в 2020 году по состоянию здоровья приговор был отменен Верховным судом в январе 2025 года. Партия BNP сочла судебные преследования политически мотивированными.

Зиа также является вдовой бывшего президента (1977-1981) и командующего армией Бангладеш Зиаура Рахмана.