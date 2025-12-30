Трамп пригрозил Ирану в случае возобновления ядерной программ

Если Иран продолжит развивать ядерную программу, последствия будут «более серьезными, чем в прошлый раз», пообещал Трамп. Вместе с тем он заявил, что «не хочет тратить топливо на B-2»

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Ирану грозят серьезные последствия, если Тегеран продолжит работу над созданием ракет и ядерной программой.

«Иран, возможно, ведет себя неправильно. Это еще не подтверждено, но если это подтвердится, то они знают о последствиях», — сказал Трамп, добавив, что исход будет «более серьезным, чем в прошлый раз». Республиканец имеет в виду удары США по трем иранским ядерным объектам (Фордо, Натанз и Исфахан) в ночь на 22 июня, в разгар 12-дневной войны Ирана и Израиля. Трамп заявлял, что объекты по обогащению урана полностью уничтожены, а в Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.

«Я читал, что они наращивают вооружение и другие ресурсы. Если это так, они используют не те объекты, которые мы уничтожили, а, возможно, другие», — заявил президент США.

Он выразил надежду, что Иран не работает над возобновлением ядерной программы, поскольку Соединенные Штаты «не хотят тратить топливо на B-2». Речь идет об американских бомбардировщиках, которые были использованы во время июньского удара: «Это 37-часовой перелет в обе стороны. Я не хочу тратить много топлива». Трамп добавил, что Вашингтон готов к диалогу с Тегераном.

22 декабря власти Ирана объявили, что провели вторые за месяц ракетные учения. Нетаньяху тогда же заявил, что Израиль не стремится к конфронтации с Ираном, но осведомлен о его деятельности, и пообещал поднять вопрос на встрече с Трампом. По оценкам собеседников NBC, производство иранских баллистических ракет может увеличиться до 3000 в месяц.

Тегеран настаивает на праве на мирную ядерную энергию, отсутствии стремления обладать оружием массового поражения и готовности гарантировать это в будущем. Глава МИД Аббас Аракчи пообещал, что обогащение урана и развитие ракетной программы продолжатся.