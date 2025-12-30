 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

МИД назвал, сколько военных вернула Россия после переговоров в Стамбуле

Галузин: в Россию после переговоров в Стамбуле вернули 2,3 тыс. военных
Сюжет
Переговоры России и Украины
Москве удалось вернуть 2,3 тыс. военных, Киеву — 2,4 тыс., сообщил замглавы МИД Галузин. Обе стороны также вернули по 170 гражданских лиц. По словам замминистра, на Украине остаются 12 жителей Курской области
Михаил Галузин
Михаил Галузин (Фото: Мария Девахина / РИА Новости)

В результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2025 году, в Россию с территории Украины вернулись 2,3 тыс. военных и около 170 гражданских лиц, сообщил «Известиям» замглавы МИД Михаил Галузин.

На Украину вернулись около 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских, добавил замминистра.

По словам Галузина, Москва передала Украине около 12 тыс. тел погибших военных и вернула около 200. Выполнение стамбульских договоренностей продолжится, добавил замглавы МИД, отметив, что это процесс, «растянутый по времени».

Москалькова сообщила о возвращении группы россиян с Украины
Политика
Татьяна Москалькова

Галузин сообщил, что сейчас на Украине удерживаются 12 жителей Курской области. Эту же цифру называла омбудсмен Татьяна Москалькова. 20 декабря она сообщила, что в Россию удалось вернуть группу россиян, а на Украину вернулись несколько человек, которые не могли выехать из Херсонской области.

С начала конфликта в 2022 году Россия и Украина неоднократно обменивались пленными, а о масштабном обмене (в формате «1000 на 1000») договорились в мае, когда состоялись первые после почти трехлетнего перерыва прямые переговоры в Стамбуле. Также Россия и Украина обменивались телами погибших.

По итогам третьего раунда переговоров, который прошел в июле, стороны договорились об обмене пленными по формуле «1200 на 1200». Процесс проходил поэтапно: 24 августа Россия и Украина передали друг другу по 146 человек, а 2 октября — по 185. В ноябре представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев нарушил соглашение с Москвой: «Из 1200 договоренных поменяли менее 30%».

Кремль сообщал, что контакты по обмену продолжаются.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Михаил Галузин обмен пленными Стамбул переговоры
