МИД назвал, сколько военных вернула Россия после переговоров в Стамбуле

Галузин: в Россию после переговоров в Стамбуле вернули 2,3 тыс. военных

Москве удалось вернуть 2,3 тыс. военных, Киеву — 2,4 тыс., сообщил замглавы МИД Галузин. Обе стороны также вернули по 170 гражданских лиц. По словам замминистра, на Украине остаются 12 жителей Курской области

Михаил Галузин (Фото: Мария Девахина / РИА Новости)

В результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2025 году, в Россию с территории Украины вернулись 2,3 тыс. военных и около 170 гражданских лиц, сообщил «Известиям» замглавы МИД Михаил Галузин.

На Украину вернулись около 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских, добавил замминистра.

По словам Галузина, Москва передала Украине около 12 тыс. тел погибших военных и вернула около 200. Выполнение стамбульских договоренностей продолжится, добавил замглавы МИД, отметив, что это процесс, «растянутый по времени».

Галузин сообщил, что сейчас на Украине удерживаются 12 жителей Курской области. Эту же цифру называла омбудсмен Татьяна Москалькова. 20 декабря она сообщила, что в Россию удалось вернуть группу россиян, а на Украину вернулись несколько человек, которые не могли выехать из Херсонской области.

С начала конфликта в 2022 году Россия и Украина неоднократно обменивались пленными, а о масштабном обмене (в формате «1000 на 1000») договорились в мае, когда состоялись первые после почти трехлетнего перерыва прямые переговоры в Стамбуле. Также Россия и Украина обменивались телами погибших.

По итогам третьего раунда переговоров, который прошел в июле, стороны договорились об обмене пленными по формуле «1200 на 1200». Процесс проходил поэтапно: 24 августа Россия и Украина передали друг другу по 146 человек, а 2 октября — по 185. В ноябре представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев нарушил соглашение с Москвой: «Из 1200 договоренных поменяли менее 30%».

Кремль сообщал, что контакты по обмену продолжаются.