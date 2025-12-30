 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти Никарагуа поддержали Путина после атаки дронов на его резиденцию

Сюжет
Военная операция на Украине

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили президенту России Владимиру Путину письмо с выражением поддержки и солидарности после атаки беспилотников на его резиденцию в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Текст опубликовало издание El 19.

«От имени нашего народа и правительства примирения и национального единства выражаем вам нашу глубочайшую солидарность в связи с террористическим актом Украины против президентской резиденции», — говорится в тексте письма.

Авторы выражают признание усилиям России под руководством Путина, направленным на достижение мира через диалог и переговоры.

«Ваши усилия по достижению мира признаются и поддерживаются народами мира», — обратились сопрезиденты к Путину.

Захарова раскрыла, каким будет ответ Киеву на атаку на резиденцию Путина
Политика

Кроме Никарагуа, поддержку России выразили ОАЭ, решительно осудив атаку на президентскую резиденцию и назвав ее угрозой стабильности и безопасности.

О попытке атаки ВСУ на резиденцию сообщил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, ВСУ использовали 91 беспилотник, и все они были уничтожены средствами ПВО. Лавров предупредил, что действия Украины не останутся без ответа, цели для контрударов уже выбраны. Москва пересмотрит свои переговорные позиции, но не намерена выходить из мирных переговоров, добавил он.

Помощник президента Юрий Ушаков добавил, что нападение произошло почти сразу после переговоров США и Украины. Путин проинформировал об этом президента США Дональда Трампа, который, по словам Ушакова, был «шокирован и в буквальном смысле возмущен». Сам Трамп на запрос журналистов ответил: «Я ничего об этом не знаю. Я просто слышал, но не в курсе. Это было бы слишком плохо». Киев свою причастность к атаке отрицает.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Никарагуа Владимир Путин резиденция дроны атака
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Медведев счел атаку на резиденцию Путина попыткой сорвать урегулирование
Политика
Минобороны раскрыло детали отражения атаки на резиденцию Путина
Политика
Ушаков заявил, что резиденцию Путина атаковали дронами дальнего действия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Россияне назвали травмы, которых они опасаются на зимних курортах Общество, 04:00
LiveJournal ограничил публикацию постов ради «снижения уровня троллинга» Технологии и медиа, 03:38
Трамп пригрозил Ирану в случае возобновления ядерной программ Политика, 03:35
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 03:25
Власти Никарагуа поддержали Путина после атаки дронов на его резиденцию Политика, 03:01
Forbes назвал самых молодых миллиардеров, заработавших самостоятельно Бизнес, 02:49
Сырский сообщил о расследовании после потери ВСУ контроля в Гуляйполе Политика, 02:22
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Трамп заявил об атаке США на пункт загрузки лодок наркотиками в Венесуэле Политика, 02:11
Трамп ответил на вопрос о поставках Турции истребителей F-35 Политика, 01:33
МИД назвал, сколько военных вернула Россия после переговоров в Стамбуле Политика, 01:21
Адаму Кадырову вручили медаль памяти первого президента Чечни Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трое лыжников погибли при сходе лавины в испанских Пиренеях Общество, 00:52
Лавров призвал «не опережать события» перед истечением срока ДСНВ Политика, 00:47