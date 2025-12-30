Власти Никарагуа поддержали Путина после атаки дронов на его резиденцию

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили президенту России Владимиру Путину письмо с выражением поддержки и солидарности после атаки беспилотников на его резиденцию в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Текст опубликовало издание El 19.

«От имени нашего народа и правительства примирения и национального единства выражаем вам нашу глубочайшую солидарность в связи с террористическим актом Украины против президентской резиденции», — говорится в тексте письма.

Авторы выражают признание усилиям России под руководством Путина, направленным на достижение мира через диалог и переговоры.

«Ваши усилия по достижению мира признаются и поддерживаются народами мира», — обратились сопрезиденты к Путину.

Кроме Никарагуа, поддержку России выразили ОАЭ, решительно осудив атаку на президентскую резиденцию и назвав ее угрозой стабильности и безопасности.

О попытке атаки ВСУ на резиденцию сообщил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, ВСУ использовали 91 беспилотник, и все они были уничтожены средствами ПВО. Лавров предупредил, что действия Украины не останутся без ответа, цели для контрударов уже выбраны. Москва пересмотрит свои переговорные позиции, но не намерена выходить из мирных переговоров, добавил он.

Помощник президента Юрий Ушаков добавил, что нападение произошло почти сразу после переговоров США и Украины. Путин проинформировал об этом президента США Дональда Трампа, который, по словам Ушакова, был «шокирован и в буквальном смысле возмущен». Сам Трамп на запрос журналистов ответил: «Я ничего об этом не знаю. Я просто слышал, но не в курсе. Это было бы слишком плохо». Киев свою причастность к атаке отрицает.