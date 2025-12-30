CNN узнал детали удара ЦРУ по объекту на территории Венесуэлы

ЦРУ в начале декабря нанесло удар дроном по портовому объекту на побережье Венесуэлы, сообщает CNN со ссылкой на источники. Это первый известный случай, когда США атаковали цель на венесуэльской территории, ранее о нем рассказал президент Дональд Трамп, не приведя подробностей.

Как передает телеканал, удар пришелся по отдаленному доку, который, по мнению американских властей, использовала венесуэльская группировка Tren de Aragua для хранения наркотиков и их погрузки на суда. В момент атаки на объекте никого не было, обошлось без жертв.

По данным CNN, американские силы специального назначения обеспечивали разведподдержку операции, что подтверждает их дальнейшее участие в кампаниях в регионе.

26 декабря Трамп сообщил, что США уничтожили некий «крупный объект, откуда приходят корабли». Несколько дней спустя, на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, он заявил о мощном взрыве «в портовой зоне, где загружают лодки с наркотиками». При этом республиканец отказался подтверждать данные о причастности ЦРУ к атаке.

Один из источников телеканала сообщил, что удар носит в значительной степени символический характер: хотя объект и был уничтожен, это лишь один из многочисленных доков, которые используют наркоторговцы. По словам собеседника, атака почти не привлекла внимания в Венесуэле. Тем не менее, CNN не исключает значительного обострения между Вашингтоном и Каракасом.

Материал дополняется