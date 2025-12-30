 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил об атаке США на пункт загрузки лодок наркотиками в Венесуэле

Удар стал первым известным случаем проведения США наземных операций в Венесуэле, пишет Reuters. Ранее в декабре Трамп анонсировал скорые наземные удары по объектам наркокартелей
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США нанесли удар по району Венесуэлы, где располагается станция погрузки лодок с наркотиками, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по итогам их двусторонней встречи.

«В портовой зоне, где загружают лодки с наркотиками, произошел мощный взрыв», — сказал республиканец. «Мы атаковали все лодки, а теперь атакуем район. Это зона реализации. Именно там они осуществляли реализацию, а этого района больше нет», — добавил он (цитата по Reuters).

По данным Reuters, удар США стал первым известным случаем проведения Вашингтоном наземных операций в Венесуэле с начала военной кампании против страны. Изначально не было ясно, какой именно объект был атакован и какое ведомство США провело операцию, отмечает агентство. На прямой вопрос о том, было ли это ЦРУ, Трамп ответил: «Я не хочу этого говорить. Я точно знаю, кто это был, но я не хочу говорить, кто это был».

Во время пресс-конференции Трамп также рассказал о разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. «Я недавно с ним разговаривал — довольно недавно. Но ничего особенного из этого не вышло», — сказал президент.

По словам Трампа, важно понимать масштаб действий венесуэльского руководства: в США были направлены наркотики на миллиарды долларов, а также сотни тысяч человек, включая заключенных, пациентов психиатрических учреждений, наркобаронов и наркоторговцев.

Посольство России заявило о тревожной обстановке в Венесуэле
Политика
Каракас

В середине декабря президент США анонсировал скорые наземные удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. «Мы избавились от 96% наркотиков, поступающих по воде. Теперь мы начинаем с суши, на суше это намного проще», — сказал он.

Кроме того, в последние месяцы США стягивали силы в Карибском бассейне, а с сентября начали наносить удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к наркотрафику. Мадуро считает, что США используют борьбу с наркотрафиком как предлог для попытки его свержения.

В середине декабря Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Также республиканец объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. 

Российский МИД заявлял, что Москва поддерживает Венесуэлу и призывает администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Венесуэла — союзник и партнер России.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Егор Алимов
Дональд Трамп
