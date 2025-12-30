Крупнейший фудкорт Европы закроется в Париже из-за низкого спроса

Food Society Paris, позиционирующийся как крупнейший фудкорт Европы и занимающий площадь 3,5 тыс. кв. м, закрывается с 1 января в связи с ликвидацией. Об этом Food Society Paris сообщил в посте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Food Society Paris навсегда закроет свои двери 1 января 2026 года. Последняя пицца, последний кофе, последний бургер», — написала пресс-служба фудкорта. Последним днем работы названо 31 декабря.

Le Figaro пишет, что причиной закрытия стала ликвидация из-за низкого потока посетителей. Издание сообщает, что компания была переведена под внешнее управление. В последние месяцы меню фудкорта, расположенного в Монпарнасе, заметно сократили, оставив лишь классические позиции: бургеры, пиццу, блины, салаты и блюда корейской или ливанской кухни. Для привлечения гостей по вечерам планировались караоке и выступления стендап-комиков.

«Несколько десятков посетителей толпились вокруг продуктовых ларьков, горстка работников сидела за компьютерами в коворкинге, а голубь клевал остатки еды на одном из столов», — так Le Parisien описывает последние часы работы фудкорта.

Местные власти видят в закрытии пример нежизнеспособности импортированной модели фудкортов для Парижа. «В Монпарнасе и так много качественных бистро и ресторанов. Мы делаем ставку на уличную торговлю, которая оживляет город», — отметила мэр 14-го округа Карин Пети, передает Le Figaro. По ее словам, модель фудкорта, пришедшая из США и Канады, не вписывается во французский рынок.

Фудкорт открыли в 2022 году. Он был рассчитан более чем на 600 посадочных мест. При открытии Food Society заявляло о себе как о месте с премиальными ресторанами. Проект стремился стать местом для парижских гурманов.