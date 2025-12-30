Саудовская Аравия ударила по военному грузу с судов ОАЭ в порту Йемена

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция подвергла бомбардировке портовый город Мукалла в Йемене из-за поставки вооружений двумя судами, прибывшими из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщило саудовское государственное информационное агентство SPA со ссылкой на сообщение коалиции.

«Учитывая опасность и эскалацию, которые представляют эти виды оружия и которые угрожают безопасности и стабильности, сегодня утром ВВС коалиции провели ограниченную военную операцию, направленную на уничтожение оружия и боевых машин, выгруженных с двух кораблей в порту Аль-Мукалла», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 27–28 декабря два судна из Эль-Фуджейры без разрешения вошли в порт Мукалла, отключили системы слежения и выгрузили оружие для поддержки сил Южного переходного совета в Йемене. Эти действия были расценены коалицией как нарушение перемирия и резолюций Совбеза ООН.

Удар был нанесен после документирования разгрузки, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, сообщили военные. Коалиция подтвердила приверженность деэскалации и предотвращению несанкционированных поставок оружия в регион.

Как сообщает AP, нападение свидетельствует о новой эскалации отношений между Саудовской Аравией и Южным переходным советом, который поддерживают ОАЭ. Оно также еще больше обостряет отношения между Эр-Риядом и Абу-Даби, которые поддерживали противоборствующие стороны в войне в Йемене против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов.

Йемен переживает кризис с начала гражданской войны в 2014 году, которая привела к фактическому разделу страны. В конфликт активно вовлечены внешние силы, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, США и Великобританию. По состоянию на 2025 год, контроль над территориями разделен между тремя основными силами. Движение «Ансар Аллах» (хуситы) удерживает западные и северо-западные провинции, включая столицу Сану, где проживает около 70% населения. Южные территории контролирует сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС) со столицей в портовом городе Аден. Остальные районы страны находятся под управлением сил, связанных с международно признанным Руководящим президентским советом, который включает представителей как ЮПС, так и других антихуситских формирований.