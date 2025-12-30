 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Саудовская Аравия ударила по военному грузу с судов ОАЭ в порту Йемена

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция подвергла бомбардировке портовый город Мукалла в Йемене из-за поставки вооружений двумя судами, прибывшими из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщило саудовское государственное информационное агентство SPA со ссылкой на сообщение коалиции.

«Учитывая опасность и эскалацию, которые представляют эти виды оружия и которые угрожают безопасности и стабильности, сегодня утром ВВС коалиции провели ограниченную военную операцию, направленную на уничтожение оружия и боевых машин, выгруженных с двух кораблей в порту Аль-Мукалла», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 27–28 декабря два судна из Эль-Фуджейры без разрешения вошли в порт Мукалла, отключили системы слежения и выгрузили оружие для поддержки сил Южного переходного совета в Йемене. Эти действия были расценены коалицией как нарушение перемирия и резолюций Совбеза ООН.

Йемен: население, экономика, гражданская война, хуситы
База знаний
Фото:Олег Знаменский / Shutterstock

Удар был нанесен после документирования разгрузки, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, сообщили военные. Коалиция подтвердила приверженность деэскалации и предотвращению несанкционированных поставок оружия в регион.

Как сообщает AP, нападение свидетельствует о новой эскалации отношений между Саудовской Аравией и Южным переходным советом, который поддерживают ОАЭ. Оно также еще больше обостряет отношения между Эр-Риядом и Абу-Даби, которые поддерживали противоборствующие стороны в войне в Йемене против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов.

Йемен переживает кризис с начала гражданской войны в 2014 году, которая привела к фактическому разделу страны. В конфликт активно вовлечены внешние силы, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, США и Великобританию.

По состоянию на 2025 год, контроль над территориями разделен между тремя основными силами. Движение «Ансар Аллах» (хуситы) удерживает западные и северо-западные провинции, включая столицу Сану, где проживает около 70% населения. Южные территории контролирует сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС) со столицей в портовом городе Аден. Остальные районы страны находятся под управлением сил, связанных с международно признанным Руководящим президентским советом, который включает представителей как ЮПС, так и других антихуситских формирований.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Егор Алимов
Саудовская Аравия ОАЭ Йемен судно грузы
Материалы по теме
Йеменские хуситы задержали 20 сотрудников ООН в Сане
Политика
Танкер подал сигнал бедствия возле Йемена после взрыва на борту
Политика
ЦАХАЛ нанесла удары по йеменскому порту Ходейда
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Какие фильмы чаще всего смотрели в 2025 году в кино Технологии и медиа, 07:00
Минобороны Тайваня отследило 130 самолетов и 22 судна на учениях Китая Политика, 06:48
Citigroup спишет около $1,1 млрд из-за продажи бизнеса в России Бизнес, 06:27
Саудовская Аравия ударила по военному грузу с судов ОАЭ в порту Йемена Политика, 06:06
Умерла первая женщина — премьер-министр Бангладеш Халеда Зиа Общество, 05:32
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
CNN узнал детали удара ЦРУ по объекту на территории Венесуэлы Политика, 05:09
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Крупнейший фудкорт Европы закроется в Париже из-за низкого спроса Общество, 05:02
Изображения Асадов на купюрах в Сирии заменили на оливки и розы Политика, 04:21
В Одессе прогремел взрыв Политика, 04:15
Стала известна дата освобождения осужденного за взятки экс-мэра Ярославля Политика, 04:02
Россияне назвали травмы, которых они опасаются на зимних курортах Общество, 04:00
LiveJournal ограничил публикацию постов ради «снижения уровня троллинга» Технологии и медиа, 03:38
Трамп пригрозил Ирану в случае возобновления ядерной программы Политика, 03:35