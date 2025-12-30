 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Сырский сообщил о расследовании после потери ВСУ контроля в Гуляйполе

Глава российского Генштаба Герасимов 27 декабря сообщил, что Гуляйполе взято под контроль. Служба правопорядка Украины расследует, почему бригада теробороны оставила командный пункт ВСУ, не уничтожив хранившиеся там материалы

Украинская военная служба правопорядка начала расследование после того, как российские военные заняли командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины в Гуляйполе Запорожской области, сообщил «24 каналу» главком ВСУ Александр Сырский.

«Инцидент произошел из-за отхода бригады, которая не удержала оборону», — сказал Сырский, добавив, что в пункте остались вещи украинских военных, техника, флаги и материалы, которые могли содержать важную информацию.

По словам Сырского, 102-я бригада территориальной обороны «не выдержала натиска противника» и постепенно отходила, из-за чего туда пришлось перебросить штурмовые подразделения. Главком ВСУ сообщил, что действиям командира батальона дадут правовую оценку, чтобы выяснить, почему он не выполнил приказ организовать круговую оборону и уничтожить материалы, содержащие важные сведения.

Путину доложили о взятии Димитрова и Гуляйполя
Политика

Гуляйполе расположено в Пологовском районе Запорожской области, в 99 км к юго-востоку от областного центра, в 130 км от Бердянска и в 650 км от Киева.

28 декабря российское Минобороны сообщило, что город полностью взят под контроль, днем ранее об этом объявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Командующий группировки войск «Восток» Андрей Иванаев заявил, что Гуляйполе было взято за 20 дней. О начале операции по занятию населенного пункта он доложил президенту Владимиру Путину 2 декабря.

