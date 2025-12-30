 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Россияне назвали травмы, которых они опасаются на зимних курортах

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Среди рисков, с которыми можно столкнуться во время отдыха на зимних курортах, большинство россиян (68%) опасаются травм во время катания на лыжах, сноуборде или тюбинге, следует из опроса, проведенного группой «Ренессанс Страхование» и сервисом Ozon Travel. РБК ознакомился с результатами исследования.

В тройку рисков вошли вероятность поскользнуться и получить травму (45%), а также опасность заболеть из-за переохлаждения (41%).

Почти половина опрошенных, которые уже отдыхали на зимних курортах, так или иначе сталкивались с травмами и экстренными ситуациями. Каждый третий переживал это единожды, а у 14% такие случаи происходили два раза или чаще.

Куда россияне поедут кататься в горах в 2026 году
Бизнес
Фото:Роман Денисов / Global Look Press

Каждый второй респондент отметил, что сталкивался с заболеваниями из-за холода или перепада температур, а каждый пятый сообщил, что получал травмы, когда гулял по пересеченной местности.

Меньше всего получить травмы или попасть в экстремальные ситуации опасаются респонденты в возрасте 46–55 лет — о своих опасениях в этой сфере заявили только 22% опрошенных из этой возрастной категории. На втором месте — молодые люди в возрасте 18–25 (25%), на третьем — представители категории 26–35 лет (26%), а на четвертом — респонденты в возрасте от 36 до 45 лет (27%).

Оптимальной длительностью отдыха на зимнем курорте 38% россиян считают 5–7 дней, еще 28% отмечают, что им хватит 3–5 дней, а 24% планируют поездки длительностью не менее 1–2 недель.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Александра Озерова
горнолыжные курорты травмы опросы россияне опасения
Материалы по теме
Эксперты сообщили об экспонентном росте спроса россиян на курорты Китая
Общество
Немецкий футболист погиб в 34 года, упав с горнолыжного подъемника
Спорт
Россиянка погибла при сходе лавины на горнолыжном курорте в Казахстане
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Умерла первая женщина — премьер-министр Бангладеш Халеда Зиа Общество, 05:32
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
CNN узнал детали удара ЦРУ по объекту на территории Венесуэлы Политика, 05:09
Крупнейший фудкорт Европы закроется в Париже из-за низкого спроса Общество, 05:02
Изображения Асадов на купюрах в Сирии заменили на оливки и розы Политика, 04:21
В Одессе прогремел взрыв Политика, 04:15
Стала известна дата освобождения осужденного за взятки экс-мэра Ярославля Политика, 04:02
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Россияне назвали травмы, которых они опасаются на зимних курортах Общество, 04:00
LiveJournal ограничил публикацию постов ради «снижения уровня троллинга» Технологии и медиа, 03:38
Трамп пригрозил Ирану в случае возобновления ядерной программ Политика, 03:35
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 03:25
Власти Никарагуа поддержали Путина после атаки дронов на его резиденцию Политика, 03:01
Forbes назвал самых молодых миллиардеров, заработавших самостоятельно Бизнес, 02:49
Сырский сообщил о расследовании после потери ВСУ контроля в Гуляйполе Политика, 02:22