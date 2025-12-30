Россияне назвали травмы, которых они опасаются на зимних курортах

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Среди рисков, с которыми можно столкнуться во время отдыха на зимних курортах, большинство россиян (68%) опасаются травм во время катания на лыжах, сноуборде или тюбинге, следует из опроса, проведенного группой «Ренессанс Страхование» и сервисом Ozon Travel. РБК ознакомился с результатами исследования.

В тройку рисков вошли вероятность поскользнуться и получить травму (45%), а также опасность заболеть из-за переохлаждения (41%).

Почти половина опрошенных, которые уже отдыхали на зимних курортах, так или иначе сталкивались с травмами и экстренными ситуациями. Каждый третий переживал это единожды, а у 14% такие случаи происходили два раза или чаще.

Каждый второй респондент отметил, что сталкивался с заболеваниями из-за холода или перепада температур, а каждый пятый сообщил, что получал травмы, когда гулял по пересеченной местности.

Меньше всего получить травмы или попасть в экстремальные ситуации опасаются респонденты в возрасте 46–55 лет — о своих опасениях в этой сфере заявили только 22% опрошенных из этой возрастной категории. На втором месте — молодые люди в возрасте 18–25 (25%), на третьем — представители категории 26–35 лет (26%), а на четвертом — респонденты в возрасте от 36 до 45 лет (27%).

Оптимальной длительностью отдыха на зимнем курорте 38% россиян считают 5–7 дней, еще 28% отмечают, что им хватит 3–5 дней, а 24% планируют поездки длительностью не менее 1–2 недель.