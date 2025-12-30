 Перейти к основному контенту
0

Citigroup спишет около $1,1 млрд из-за продажи бизнеса в России

Путин в ноябре разрешил разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российский Ситибанк. Citigroup рассчитывает, что сделка будет завершена в первой половине 2026 года
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Американская Citigroup gо итогам продажи оставшегося бизнеса в России спишет около $1,1 млрд после уплаты налогов, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы компании.

Президент Владимир Путин в ноябре подписал распоряжение, которым разрешил «Ренессанс Капиталу» купить 100% акций российского Ситибанка (банк входит в список организаций, с акциями и долями которых запрещены сделки без специального разрешения).

Citigroup рассчитывает, что сделка будет завершена в первом полугодии 2026 года. В документах компании говорится, что оставшиеся российские активы будут переклассифицированы как «предназначенные для продажи» в отчетности за четвертый квартал 2025 года. Убыток в значительной степени связан с разницей курсов и может измениться при колебаниях валютных рынков, предупредил банк.

Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российский Ситибанк
Финансы
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Ситибанк работает в России с 1993 года, а в 2022-м запустил розничное направление бизнеса (о планах свернуть его Citigroup объявила в 2021 году  в рамках сокращения присутствия в 13 регионах). К 2005-му Ситибанк входил в топ-10 кредитных организаций по размеру розничного кредитного портфеля. К началу февраля 2022 года он откатился на 40-е место с розничными активами 48,1 млрд руб. Из них 27,4 млрд руб. приходилось на потребкредиты, а 20,7 млрд — на кредитные карты.

В 2022 году, после начала военных действий на Украине, американская группа сообщила, что закроет несколько направлений бизнеса в России. В октябре того же года Ситибанк продал портфель потребкредитов банку «Уралсиб».

