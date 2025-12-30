Изображения Асадов на купюрах в Сирии заменили на оливки и розы

Новые денежные купюры, на которых вместо Башара Асада и его отца изображены оливки, розы, пшеница и апельсины, поступят в обращение 1 января

Здание Центробанка Сирии (Фото: Firas Makdesi / Reuters)

Сирийский президент Ахмед аш-Шара представил новые денежные купюры, которые заменят старые банкноты с изображениями свергнутого в декабре 2024 года лидера Башара Асада и членов его семьи, передает SANA.

Портрет Асада размещен на банкноте номиналом 2000 фунтов, а его отца Хафеза Асада — на банкноте в 1000 фунтов.

В рамках денежной реформы, о которой объявил глава Центрального банка Сирии Абд аль-Кадр Хусрия, вводится новая денежная единица — сирийский фунт, который будет приравнен к 100 нынешним фунтам. Банкноты номиналом от 10 до 500 сирийских фунтов поступят в обращение 1 января. На них изображены дамасские розы, пшеница, оливки, апельсины и другие сельскохозяйственные культуры, передает AFP.

Новое правительство Сирии стремится восстановить экономику после более чем десятилетия войны и санкций, одна из главных задач властей — улучшить положение сирийского фунта, пишет агентство. С начала гражданской войны в 2011 году курс фунта рухнул с 50 до примерно 11 000 за доллар, и и сирийцы вынуждены носить с собой огромные пачки денег даже для покупки продуктов.

«Если кто-то хочет что-то купить, ему приходится носить с собой сумки, поэтому люди предпочитают доллары», — заявил аш-Шараа, добавив, что денежная реформа поспособствует «укреплению национальной валюты и доверия внутри страны».

Глава сирийского ЦБ не уточнил, где именно будет напечатана новая валюта. Reuters сообщал, что выпускать банкноты будет российский Гознак, соответствующее соглашение было заключено в Москве в конце июля. До этого в России печатали сирийский фунт более десятилетия.