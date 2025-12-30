В Одессе прогремел взрыв, сообщают корреспонденты «Суспiльне» и «РБК-Украина».

Глава городской военной администрации Одессы Сергей Лысак в телеграм-канале сообщил, что «в городе шумно» и призвал находиться в безопасных местах.

Предыдущий раз взрыв в Одессе произошел в ночь на 28 декабря. Ранее, 26 декабря, Лысак сообщил о повреждении объекта инфраструктуры после взрыва в Одессе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.