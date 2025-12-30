Адаму Кадырову вручили медаль памяти первого президента Чечни

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова и секретарю Совета Безопасности республики 18-летнему Адаму Кадырову вручили медаль «памяти Ахмата Кадырова, первого президента Чечни». Об этом сообщил председатель чеченского правительства Магомед Даудов в телеграм-канале.

«Эта высокая и заслуженная награда — признание его добросовестного и результативного труда на ответственном государственном посту», — написал Даудов. Он отметил, что Кадыров-младший «является энергичным и эффективным руководителем».

Среди прочих наград Кадырова-младшего — медаль «Защитник Чеченской Республики», орден имени Ахмата Кадырова — высшая награда Чечни. Также он имеет звание Героя Чеченской Республики.

Также в числе наград Адама Кадырова — орден «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), орден «За служение религии Ислам» I степени, медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени, а также медаль «За боевое отличие», врученная Росгвардией «за участие в контртеррористических операциях». В декабре 2024 года он получил на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского — чеченского полководца времен Кавказской войны.

Рамзан Кадыров в сентябре заявил, что все награды его сына являются заслуженными. «Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», — сказал глава Чечни.