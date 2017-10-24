Научный демарш

Академики выступили против решения по делу Владимира Мединского

Часть научного сообщества не приняла решения президиума Высшей аттестационной комиссии сохранить докторскую степень Владимиру Мединскому. Ученые потребовали отменить его, а также реформировать работу комиссии, передав ее РАН

Здание Российской академии наук на Ленинском проспекте (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Недовольные ученые​

В понедельник, 23 октября, клуб членов Российской академии наук (РАН) «1 июля» и Совет по науке при Министерстве образования и науки (Минобрнауки) выступили с заявлением по поводу сохранения докторской степени по истории министру культуры Владимиру Мединскому.

Совет по науке выразил «глубокую озабоченность немотивированным решением сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК, сохранившей степень доктора исторических наук за В.Р. Мединским, несмотря на аргументированное заключение экспертного совета ВАК по истории». По мнению экспертов совета, Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобранауки нарушила приказ Минобрнауки, согласно которому в случае расхождения позиций президиума ВАК и экспертного совета ВАК должна быть создана группа для урегулирования разногласий. В связи с этим совет потребовал у Минобрнауки отменить решение президиума, создать независимую экспертную комиссию для подготовки «мотивированного» заключения по работе Мединского и проверить все свидетельства о возможных нарушениях по защите диссертации в ВАК в 2011 году.

Совет направил свое заявление Минобрнауки и пленуму ВАК.

Пресс-служба Минобрнауки не ответила на вопрос РБК о том, какие последствия будет иметь обращение совета по науке.

Что такое Совет по науке Совет по науке создан в 2013 году — тогда главой Минобрнауки был Дмитрий Ливанов. Председатель совета — претендовавший на пост главы РАН проректор МГУ им. Ломоносова Алексей Хохлов. Совет представляет собой совещательный орган, он создан для подготовки предложений по повышению эффективности научной, научно-технической и инновационной деятельности в стране.

Клуб «1 июля» в своем заявлении, которое подписали более 60 академиков, членов-корреспондентов РАН и ученых, призвал власти к реформе ВАК. В частности, по мнению клуба, президиум ВАК нужно лишить полномочий отменять решения своих экспертных советов и отделить от Минобрнауки с последующей передачей РАН, указывают академики. Функции председателя ВАК, по их мнению, может исполнять президент или член президиума РАН. ​​«ВАК должна состоять из членов, имеющих незапятнанную репутацию и безусловный авторитет в научном сообществе», — резюмируют ученые.

Свое заявление клуб передаст в президиум РАН, пояснил РБК историк и член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик. Члены клуба надеются, что президиум поддержит их инициативу и, кроме того, даст экспертную оценку соответствия работы Мединского требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям и научным трудам.

В пресс-службе РАН не ответили на запрос РБК о том, поддержит ли президиум инициативу клуба. Вопрос о реформировании ВАК не стоит, заявил РБК пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

Что такое клуб «1 июля» Клуб «1 июля» — неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН, выступивших в 2013 году против реформирования РАН. В него входят президент академии Александр Сергеев, член президиума Роберт Нигматулин и др. На момент написания материала подписи Сергеева под письмом клуба членов РАН не было.

Диссертационная карусель

В пятницу, 20 октября, президиум ВАК не нашел оснований аннулировать докторскую диссертацию Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков». За две недели до этого, 2 октября, профильный экспертный совет ВАК, напротив, рекомендовал признать работу Мединского не удовлетворяющей критериям докторской диссертации.

Заявление в ВАК о лишении Мединского ученой степени по истории в апреле 2016 года подали Иван Бабицкий и два доктора исторических наук — Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский. В сентябре 2016 года Бабицкий сообщил, что работа министра «абсурдна». Мединский назвал жалобу на его диссертацию «доносом в лучших традициях лысенковщины», имея в виду политическую кампанию по преследованию генетиков в период 1930–1950-х годов в СССР, видную роль в которой сыграл советский биолог и агроном Трофим Лысенко.

В октябре 2016 года это заявление, согласно решению ВАК, должен был рассмотреть диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ), но ее отозвали оттуда — истек срок рассмотрения. К 1 марта 2017 года работу Мединского обязали рассмотреть уже диссертационный совет МГУ им. М.В. Ломоносова. Университет указал, что в ней нет плагиата, и не стал делать выводы о ее научности или ненаучности. Окончательно рассмотрел работу диссертационный совет Белгородского университета — 7 июля 2017 года он решил, что она соответствует критериям научности.

С коллегами из Белгорода не согласился экспертный совет ВАК, который 2 октября рекомендовал лишить Мединского степени по истории. В работе министра есть как фактические ошибки, так и «другие [ошибки], которые также могут считаться грубыми», отметили члены экспертного совета. К примеру, «автор полагает, что в конце XV века существовала Украина, которая «тогда называлась Литвой», и что Далмация в то же время была одной из областей Югославии», указано в заключении совета. Президиум ВАК не учел замечания экспертов и все-таки оставил Мединскому степень доктора истории.

Распущенный совет

Экспертный совет ВАК по истории, который рекомендовал лишить Мединского степени, будет распущен в ноябре, рассказал РБК председатель совета Павел Уваров. «Решение принято около недели назад. Скорее всего, из старого совета в новый перейдут четыре-пять человек», — рассказал Уваров.

Ротация состава экспертных советов ВАК — законодательно утвержденная процедура, проходящая раз в четыре года, сообщили РБК в пресс-службе Минобрнауки. «Это плановая процедура, затрагивающая все экспертные советы без исключения», — заявили в ведомстве. Предыдущее обновление экспертного совета ВАК было в 2013 году, подтверждает Уваров. Приказ об утверждении последнего состава совета подписан 7 ноября 2013 года, указано на сайте ВАК.

Несколько членов совета ушли из него до роспуска из-за истории с Мединским. Среди них профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Курукин и профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий.

Историки — организованное научное сообщество, поэтому их реакция на эту ситуацию была предсказуема, заметил профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла. «Думаю, главные шаги профсообщества еще впереди», — указал он. Решение президиума ВАК стало оскорбительным для ученых, уверен Курилла. «Его [решения] смысл — показать, кто здесь главный — ученые или чиновники. И оказалось, что в стране есть какие-то элементы гражданского общества. Государство не может делать, что захочет. Оно получит реакцию на свои действия, что и продемонстрировали историки», — заключил он.