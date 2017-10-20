Биткоин золотой пробы

На рынок выходит новая криптовалюта

В октябре на криптовалютном рынке появится новая валюта — Bitcoin Gold, добыча которой может быть более легкой, чем классического биткоина. Как оказаться среди тех, кому она достанется, и какой у нее потенциал роста

Фото: Алина Сибирякова для РБК

В октябре криптовалютный рынок ждет пополнение: у биткоина, самой влиятельной криптовалюты в мире, может появиться младший брат — криптовалюта Bitcoin Gold (BTG).

Ее создатели планируют провести 25 октября так называемый форк (от англ. fork — разветвление), то есть разделить цепи биткоина в блокчейне. Если все пройдет успешно, то BTG сможет повторить успех другого клона биткоина — биткоина кэш (BCH), который также появился на свет в результате форка, прошедшего в начале августа, и который всего за пару месяцев своего существования стал четвертой криптовалютой на рынке по стоимости.

РБК разобрался, как инвестору получить новые монеты и какой у них потенциал роста.

Блокчейн — распределенная база данных, которая содержит информацию о всех транзакциях, проведенных участниками системы. Криптовалюта — цифровой актив, созданный на базе данной технологии. Майнинг — способ добычи криптовалюты, основанный на предоставлении своих вычислительных ресурсов для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению транзакции криптовалюты. Биткоин-комбайн — мощный компьютер для майнинга, собранный из нескольких видеокарт (обычно от четырех до восьми), материнской платы и блока питания. Майнинговая ферма — специально оборудованное помещение для установки биткоин-комбайнов, как правило, имеет свою линию энергопитания и оборудование для охлаждения Криптовалютный кошелек — специальная программа, позволяющая ее владельцу получать доступ к средствам, записанным в блокчейне. Форк — изменение исходного кода в блокчейне, внесение изменений в алгоритм функционирования криптовалюты. Существует две разновидности: софтфорк и хардфорк. Софтфорк подразумевает не очень значительные изменения работы сети криптовалюты. При хардфорке изменения настолько значительны, что принявшие их узлы как бы отделяются. Например, изменяется алгоритм подтверждения транзакций. Цепочка блоков в этот момент раздваивается: в одной остается предыдущий алгоритм, а во второй — новый. Старая цепочка будет хранить информацию только о транзакциях в своей цепочке. Новая — информацию о всех транзакциях, произошедших в основной сети до разделения, и сведения о своей сети после хардфорка.

Зачем нужна новая монета

Это далеко не первая попытка создать «новый» биткоин. В настоящее время капитализация этой криптовалюты составляет $95 млрд. «Наблюдая за его успехами, многие люди задумываются о создании аналогичной валюты», — рассказывает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

В криптосообществе уже обсуждали возможность появления таких валют, как Bitcoin XT, Bitcoin Ultimate и Bitcoin Classic. Пока удачным оказался лишь эксперимент с ВСН. Создание же Bitcoin Gold — это, как заявляют идеологи изменения, попытка вернуть криптовалюте статус «цифрового золота», который, по мнению части сообщества, биткоин стал терять. Сторонники хардфорка биткоина даже стали использовать такие слоганы, как «Make Bitcoin decentralized again» или просто «Make bitcoin great again», пародирующие лозунг президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

Инициатором хардфорка биткоина выступила команда майнеров и разработчиков под управлением Джека Лиао, главы крупной майнинговой компании из Гонконга LightningASIC, которая под брендом ASIC производит самое популярное оборудование для майнинга. «Основная идея форка — сделать аналог биткоина, который можно будет добывать большему количеству участников, тем самым снизив влияние крупных майнинговых ферм», — поясняет сооснователь криптобанка Wirex Павел Матвеев.

Дело в том, что сейчас большую роль на рынке играют компании, которые занимаются майнингом в промышленных масштабах, используя дорогостоящее оборудование, недоступное большинству. «Сейчас несколько крупных майнинг-пулов, добывающих валюту с помощью ASIC, обладают слишком большим влиянием на сеть и представляют угрозу», — подтверждает Михаил Мащенко. «Так делают многие монеты — Zcash, Monero, Dash и другие. В перспективе такой алгоритм должен положительным образом сказаться на защищенности сети», — считает и ведущий разработчик блокчейн-платформы BitClave Антон Буков.

Создатели Bitcoin Gold хотят использовать новый алгоритм, который разрушит монополию промышленных ферм. Майнить новую монету можно будет на стандартных видеопроцессорах. «Это сделает майнинг доступным большему числу участников, а влияние крупных компаний, соответственно, снизится», — поясняет управляющий партнер Tokenbox Виктор Шпаковский.

Кто получит BTG

Хотя до хардфорка биткоина осталось мало времени, четкого понимания, как он пройдет, в сообществе все еще нет. Но большинство экспертов считает, что, как и в случае с ВСН, новую валюту получат все, кто владеет оригинальным биткоином независимо от типа криптовалютного кошелька. «Сколько будет в вашем кошельке на 25 октября оригинального биткоина, столько же можно будет получить и монет Bitcoin Gold», — прогнозирует Виктор Шпаковский.

По его мнению, первыми новую криптовалюту получат те инвесторы, которые хранят свои средства на кошельках криптовалютных бирж, поддержавших форк биткоина (к настоящему моменту о поддержке BTG уже заявили три крупные биржи — Bitexchange, Coinbase и Bitstar). «Если, например, хранить биткоины на бирже, которая не собирается поддерживать BTC Gold, получить монеты будет затруднительно или невозможно», — согласен Буков.

Что же касается собственных кошельков, то пока не известно, какие из них будут у организаторов форка в приоритете. «Биткоин кэш получили даже те, кто хранил средства на кошельках, не поддерживавших эту криптовалюту. На мой взгляд, самый оптимальный способ — держать их на кошельке, а не на бирже, потому что во втором случае вы зависите от этой самой биржи. Если она не захочет, то не начислит вам средства», — говорит Михаил Мащенко.

В конечном счете все зависит от инициаторов форка, заключает операционный директор финтехплатформы BankEx Дмитрий Долгов. «Биткоин кэш, например, можно получить даже сейчас, спустя почти три месяца после его создания. Возможно, так произойдет и с Bitcoin Gold. А возможно, его будут выдавать только 25 октября. Этот порядок мы узнаем только во время форка», — говорит он.

Технически, вероятнее всего, начисление BTG произойдет следующим образом. Если средства находятся на бирже, то баланс владельца автоматически пополнят новыми монетами. Если средства хранятся на криптовалютном кошельке, то в нем появится возможность отобразить новый баланс с Bitcoin Gold. «Я думаю, что в течение какого-то времени его в любом случае подключат ко всем основным устройствам», — заключает Дмитрий Долгов.

Стоимость будущей монеты пока тоже окутана тайной. По мнению Александра Бояринцева, СЕО CryptoFund, Bitcoin Gold вполне может пойти путем ВСН. «То есть стоимость будет в районе $300 за одну монету по текущему курсу», — полагает он. По мнению основателя проекта Blockchain.ru Дмитрия Мацука, первоначальная цена Bitcoin Gold может дойти и до $500. Основатель блокчейна Universa Александр Бородич ожидает от валюты стремительного роста. «Cразу после форка курсовое значение BTG может подняться от нескольких сотен до тысячи долларов», — допускает он.

По словам Павла Матвеева, прогнозы осложняет тот факт, что на стоимость валюты может напрямую повлиять поддержка форка со стороны сообщества майнеров. Если BTG будет стоить дешево (например, в тысячу раз дешевле классического биткоина), его востребованность будет минимальна, полагает специалист.

Но в любом случае новая монета найдет своего инвестора, уверены эксперты. «Майнерам будет выгоднее добывать BTG, так что, вероятнее всего, спрос на него будет расти», — говорит Мацук. В первую очередь она заинтересует майнеров криптовалюты эфир (Ethereum, второй по популярности в мире криптовалюты), которые для ее майнинга используют видеокарты. «Учитывая, что эфириум в скором времени ожидают перемены и постепенное изменение вида майнинга, то именно майнеры сети Ethereum могут переключиться на майнинг Bitcoin Gold», — объясняет Дмитрий Мацук.

Биткоин уже отреагировал

Предстоящий форк уже внес свой вклад в курс биткоина, утверждают эксперты. За прошедший месяц курс основной мировой криптовалюты вырос почти в два раза. Новый рекорд был поставлен 12–13 октября: сперва монета перешагнула порог в $5 тыс., а затем, по данным Coindesk и Coinmarketcap, ее стоимость поднялась до $5855, показав дневной рост более чем в 20%.

Инвесторы начали перекладывать свои средства в биткоин, чтобы при разделении получить монеты BTG, поясняют специалисты. «Спекулянты, рассчитывая на «бесплатные» монеты в ходе хардфорка, полным ходом скупают биткоины, что может привести к росту курса валюты до $6 тыс. за монету. И это далеко не предел возможностей «старейшей криптовалюты», — уверен Михаил Мащенко.

Впрочем, криптоэнтузиастам не стоит забывать, что за подъемом может последовать коррекция, напоминает Дмитрий Мацук. «Ближе к дате хардфорка у курса биткоина возможны корректировки вниз, так как часть спекулянтов будут фиксировать прибыль. Не исключено, что это произойдет и до 25 октября», — прогнозирует он.

На хардфорк, который прошел в августе, биткоин отреагировал падением на 5% в первые два дня, но затем всего за три дня вырос на 20%. «Помня ситуацию с биткоин кэш, участники рынка, вероятно, будут наращивать количество биткоинов и удерживать их, поскольку это позволит получить больше монет Bitcoin Gold. Это может привести к тому, что уже мы увидим новый максимум по цене биткоина», — предполагает Виктор Шпаковский. После выделения новой монеты, по мнению Дмитрия Долгова, курс биткоина может подрасти, но незначительно.

Михаил Мащенко считает, что инвесторам стоит обратить внимание на биткоин в свете событий ближайших двух месяцев. «Биткоин уже стал дороговат, но в любом случае, если вы хотите получить новую монетку, то смысл в покупке новых BTC есть», — говорит он. Кроме того, когда появился биткоин кэш, многие инвесторы продавали его и покупали взамен монеты биткоина, что также повлияло на его стоимость. «Возможно, сейчас произойдет то же самое: появление Bitcoin Gold поднимет цену на биткоин», — предполагает эксперт.