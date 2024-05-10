«РИА Новости» узнали о начале проверки романа Сорокина «Наследие»

В романе «Наследие» нашли описание постельных сцен с несовершеннолетними, начата доследственная проверка, сообщили «РИА Новости». Ранее произведение Владимира Сорокина проверяли на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

Фото: Владимир Сорокин (Фото: Jens Kalaene/dpa)

В романе Владимира Сорокина «Наследие» нашли описание постельных сцен с несовершеннолетними, началась доследственная проверка, передают «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних)», — сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

РБК обратился за комментарием в издательство Corpus и пресс-службу издательской группы ЭКСМО-АСТ.

Ранее издательская группа «АСТ» остановила продажи трех книг, в том числе романа «Наследие», и направила их на экспертизу Экспертного центра при Российском книжном союзе (РКС). Поводом стало наличие «информации, запрещенной к распространению» в соответствии со ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). В РКС установили наличие «фрагментов, содержание которые подпадает под действие федеральных законов, препятствующих появлению в открытом доступе потенциально деструктивной информации».

По данным телеграм-канала Mash , жалоба на «пропаганду ЛГБТ» («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России) и «пропаганду насилия над детьми» в романе «Наследие» поступила от общественников. Сорокин назвал критиков его произведения лжепатриотами, целью которых является пиар и попытка влияния на издательский бизнес. Он также отмечал, что литература — это «свободный зверь, он гуляет там, где хочет, и гуляет сам по себе без цензуры и союзов писателей».

Роман «Наследие» стал заключительной частью трилогии Сорокина о докторе Гарине и его детях — Але и Оле. Произведение описывает последствия ядерной войны. АСТ выпустило роман в конце 2023 года.

Сорокин является представителем концептуализма и соц-арта в русской литературе. Он — лауреат премии «НОС», «Большая книга», Андрея Белого, а также был номинирован на Международную Букеровскую премию. Писатель проживает в Берлине.