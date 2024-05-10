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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о срыве попытки ВСУ форсировать Днепр

Минобороны: российские десантники сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Сюжет
Военная операция на Украине

Расчеты разведывательных беспилотников Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России обнаружили украинскую пехоту на правом берегу Днепра, а также украинские лодки, которые пытались пересечь реку, и помогли артиллерии их уничтожить, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве рассказали, что десантники запустили дрон, который смог залететь вглубь подконтрольной Киеву территории Херсонской области на правом берегу Днепра. В результате десантники обнаружили лодки, на которых украинские военные пытались форсировать Днепр, а также пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывшуюся в развалинах домов.

Информацию о местоположении украинских военных и лодок передали артиллеристам, и те нанесли удары. Попытка украинских сил форсировать Днепр была сорвана, заключили в Минобороны.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. В ноябре того же года российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра. «Мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил занимавший тогда должность командующего группировкой российских войск в зоне военной операции Сергей Суровикин.

Украина контролирует правый берег Днепра, а Россия — левый

Минобороны заявило о срыве попытки ВСУ форсировать Днепр
Минобороны заявило о срыве попытки ВСУ форсировать Днепр

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Теги
Минобороны Украина ВСУ десант ВДВ Днепр
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