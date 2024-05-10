Минобороны заявило о срыве попытки ВСУ форсировать Днепр
Расчеты разведывательных беспилотников Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России обнаружили украинскую пехоту на правом берегу Днепра, а также украинские лодки, которые пытались пересечь реку, и помогли артиллерии их уничтожить, сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве рассказали, что десантники запустили дрон, который смог залететь вглубь подконтрольной Киеву территории Херсонской области на правом берегу Днепра. В результате десантники обнаружили лодки, на которых украинские военные пытались форсировать Днепр, а также пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывшуюся в развалинах домов.
Информацию о местоположении украинских военных и лодок передали артиллеристам, и те нанесли удары. Попытка украинских сил форсировать Днепр была сорвана, заключили в Минобороны.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. В ноябре того же года российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра. «Мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил занимавший тогда должность командующего группировкой российских войск в зоне военной операции Сергей Суровикин.
Украина контролирует правый берег Днепра, а Россия — левый
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