В Пекине начался съезд Компартии КНР

В Пекине началось важнейшее для Китая политическое событие — съезд Компартии. Впервые за последние годы эксперты не берутся предсказать его итоги. Неизвестно, кто войдет в высшее руководство и изменится ли роль лидера Си Цзиньпина

XIX съезд Коммунистической партии Китая (Фото: Damir Sagolj / Reuters)

Главное событие пятилетки

Съезды Коммунистической партии Китая проходят раз в пять лет. В ходе нынешнего, XIX съезда делегаты в течение недели обсудят ситуацию в стране и цели ее развития, должен быть обновлен и кадровый состав высших партийных органов. Съезд утвердит состав центрального комитета партии (ЦК), в котором работают 200 человек. ЦК предстоит утвердить политбюро из 25 членов, а политбюро — главный орган управления страной, постоянный комитет политбюро из семи человек.

При двух предыдущих лидерах КНР Цзян Цзэмине и Ху Цзиньтао на съезде, приходящемся на окончание первого срока их работы, еще до начала мероприятия было известно, кто войдет в политбюро и постоянный комитет, а эксперты могли с уверенностью указать на того, кто займет пост генсека партии, а потом и председателя страны по окончании следующей пятилетки (и Цзян Цзэминь, и Ху Цзиньтао пробыли на посту председателя по десять лет). Так, о том, что нынешний председатель КНР и генсек Компартии Си Цзиньпин через пять лет займет свой пост, эксперты с уверенностью говорили еще в 2007 году, когда Си вошел в состав постоянного комитета. Вместе с ним в тот же год в состав комитета был введен Ли Кэцян, которого прочили на пост премьера Госсовета. Это предсказание также сбылось.

Степень волатильности и неопределенности на XIX съезде беспрецедентна, такого ​не было с начала 1990-х, говорит руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. Достоверной информации о будущем составе политбюро ничтожно мало даже у источников, которые в предыдущие годы подобной информацией обладали благодаря своим контактам в Пекине, говорит эксперт. Это связано как с последствиями антикоррупционной чистки в Китае и атмосферой страха, так и с гиперконцентрацией власти в руках Си и его ближайших сподвижников, объясняет Габуев. Ясно только, что Си сохранит свои посты как минимум на ближайшие пять лет.

За несколько месяцев до съезда в числе вероятных преемников Си Цзиньпина в 2022 году эксперты называли члена политбюро Сунь Чжэнцая. Однако в июле этого года Сунь, занимавший пост председателя городского комитета Компартии Чунцина, был отстранен от должности по обвинениям в коррупции. ​

В ходе съезда также будут внесены изменения в устав КПК, сообщило «Синьхуа». Какие именно — пока неизвестно. Не исключено, что в основополагающем документе партии появится упоминание Си Цзиньпина. Пока в уставе партии поименно указаны только двое руководителей в начале документа: «Коммунистическая партия Китая руководствуется в своей деятельности марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства (производительных сил, культуры и широких слоев населения) и научной концепцией развития». Научная концепция развития — инициатива предшественника Си, однако имя Ху Цзиньтао в документ не было внесено.

Будет ли оформлено теоретическое наследие Си в уставе КПК — еще одна загадка съезда, говорит Габуев из Центра Карнеги. Если он будет записан туда по имени, это заметно укрепит его авторитет в партии и поставит вровень с основателем КНР Мао Цзэдуном и реформатором Дэн Сяопином, говорит эксперт. Пока у Си звание «руководящего ядра Компартии Китая». Оно было присвоено ему на пленуме ЦК в октябре 2016 года.

Первые пять лет правления Си Цзиньпина были временем необычно сильной концентрации власти у одного человека и крайне жесткой антикоррупционной чистки госаппарата, говорит ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. За этот период через Центральную комиссию по проверке дисциплины прошли дела более 1,3 млн чиновников, малая часть из них была осуждена, но очень многие поплатились карьерой. В результате старые закономерности, касавшиеся коллективного характера руководства, соперничества и сотрудничества разных группировок, нарушились, говорит Кашин.

Одним из поводов для вывода из состава постоянного комитета и политбюро был возраст. По сложившейся традиции чиновники старше 67 лет покидали свои посты. Однако этот принцип может быть изменен из-за руководителя Центральной комиссии по проверке дисциплины (главный антикоррупционный орган) и члена постоянного комитета Ван Цишаня, говорят эксперты. Главе антикоррупционной комиссии в 2017 году исполнилось 69 лет, однако он очень близок к Си, поэтому может остаться на своем посту. Всего на пенсию «по возрасту» могут быть отправлены пять членов постоянного комитета, учитывая Ван Цишаня.

Безупречный стиль и повышение качества Съезды Компартии Китая проходят в центре Пекина в здании Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Государственное агентство «Синьхуа» рапортовало о приезде в Пекин более 2200 делегатов, избранных более чем из 89 млн членов КПК по всей стране. Отбор был жестким, сообщает агентство: кандидаты в делегаты съезда должны быть высоко квалифицированными в политических и идеологических вопросах, соблюдать безупречный стиль в работе и жизни, быть компетентными в обсуждении государственных дел и преуспевающими в своей работе. Агентство не скрывает, что темпы роста численности Компартии замедляются — в 2016 году в партию вступили на 0,3% меньше, чем в 2015 году, — но «при этом качество новых членов партии повышается».

Роли Си в истории

Начался съезд 18 октября выступлением председателя КНР Си Цзиньпина, который также занимает пост генсека партии и председателя Центрального военного совета. «Мы должны как полностью построить среднезажиточное общество <...> так и будучи на подъеме, начать «новый поход» к цели, намеченной к столетию КНР, — всестороннему построению модернизированного социалистического государства», — заявил он (цитата по «Синьхуа»).

Задача построить среднезажиточное общество была провозглашена еще на XVI съезде КПК: тогда говорилось, что для достижения цели необходимо, чтобы к 2020 году валовой внутренний продукт увеличился вчетверо против 2000 года, а чистый доход на душу населения с $800 вырос до $3 тыс. Последний показатель, как следует из официальной статистики Китая, уже достигнут (в 2016 году он составил $3,47 тыс.). Однако остаются другие цели в образовании, увеличении доли городского населения, борьбе с бедностью. К 2050 году Китай должен стать могущественным и модернизированным государством, заявил Си.

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Си Цзиньпин (Фото: Jason Lee / Reuters)

Выступление председателя КНР на открытии съезда продолжалось 3,5 часа. Борьба с коррупцией будет продолжена, пообещал Си. Чтобы она была эффективной, необходимо «сохранять эффект жесткого сдерживания, высокой напряженности и постоянного устрашения», указал председатель. Он также пообещал, что к 2035 году Китай модернизирует свои вооруженные силы, чтобы они полностью отвечали вызовам современности и требованиям нового времени. Пообещал активизировать деятельность по контролю интернет-пространства. «Мы обеспечим его чистоту», — заявил китайский лидер.

Говоря о международных вопросах, председатель КНР призвал все страны отказаться от «менталитета холодной войны», решать все споры миром, совместно бороться с изменением климата. Говоря о Тайване, независимость которого от Китая Пекин не признает, Си пообещал «всеми силами» противостоять сепаратизму.