«Сколково» клонируют ближе к северу

На инновационный кластер под Санкт-Петербургом выделят 41 млрд руб.

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании под Санкт-Петербургом инновационного кластера с научными центрами, лабораториями, учебными зданиями, жильем и производствами. Инвестиции в проект составят 41 млрд руб.

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая во вторник, 17 октября, на форуме «Открытые инновации» в «Сколково», объявил о создании в Санкт-Петербурге нового инновационного кластера. «Совсем недавно я подписал постановление о создании на территории Пушкинского ра​йона Петербурга нового инновационного кластера. Там появятся научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье, инновационные производства и будет построен новый кампус для Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики», — пояснил он.



Распоряжение правительства №2237-р опубликовано на правительственном сайте. ​«В новом кампусе планируется обучение 3600 человек, создание 50 международных лабораторий, не менее пяти инновационных производств, которые позволят создать 6 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест», — говорится в справке к документу.

Чему будут учить в новом «Сколково» Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) был основан 26 марта 1900 года (в момент основания — Механико-оптическое и часовое отделение Ремесленного училища цесаревича Николая). Большая часть студентов университета занимаются изучением дисциплин в сфере ИТ, телекоммуникаций, компьютеров и программирования, а также физики, инженерных и естественных наук. Университет выделяет пять ключевых «меганаправлений» подготовки: интернет-технологии и программирование, компьютерные технологии и управление, фотоника, биотехнологии и низкотемпературные системы, экономика, менеджмент, инноватика. Среди выпускников ИТМО — Константин Тепляков, один из участников хакерской группировки «Шалтай-Болтай» (университет указан в его аккаунтах в социальных сетях).

Оператором нового проекта будет специально созданное АО «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики» («Хайпарк ИТМО») с уставным капиталом 321 млн руб. 100% акций акционерного общества будет принадлежать государству.

Инвестором проекта ректор Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Васильев назвал компанию «Старт девелопмент» Захара Смушкина. По оценке Forbes, состояние Смушкина составляет $700 млн. В числе его активов группа «Илим» (производство бумаги и целлюлозы), «Старт девелопмент», а также земельные участки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Дмитрий Медведев в середине 1990-х работал в различных структурах «Илим Палп».

Общие инвестиции в создание инновационного кластера в Санкт-Петербурге составят порядка 41 млрд руб., сообщила пресс-служба «Старт девелопмента». Из них 53% будут выделены из федерального бюджета, 12% — из бюджета Петербурга, оставшиеся 35% составят частные инвестиции.

Кластер будет расположен на участке площадью около 100 га, уточнил представитель «Старт девелопмента». Эта территория — часть большого проекта по освоению 2 тыс. га вокруг города-спутника Южный. Именно земля станет вкладом «Старт девелопмента» в этот проект. Оценить этот взнос в денежном выражении представитель девелопера затруднился.

Другим примером частных инвестиций в «Старт девелопменте» назвали развитие инновационных проектов. Например, ЗАО «Институт телекоммуникаций», как сообщил его гендиректор Сергей Присяжнюк, уже подписало с университетом соглашение о создании полигона для испытания беспилотных летательных аппаратов и их опытного производства. Размер инвестиций пока не определен, добавил Присяжнюк, уточнив, что строительство не начнется, пока земля не будет передана университету.

По примеру «Сколково»

Аналогом создаваемого инновационного кластера под Петербургом Владимир Васильев назвал центр «Сколково». Его строительство идет уже восемь лет. Создание технологического центра по примеру Кремниевой долины было анонсировано еще в 2009 году. Это сделал также Дмитрий Медведев. 18 марта 2010 года российский премьер объявил, что инноград построят на участке в 400 га в подмосковном Сколково.

Спустя еще восемь месяцев, в декабре 2010-го, началось строительство. Первоначальный проект предполагал, что к 2020 году будет построено 2,6 млн кв. м недвижимости, где будут жить и работать почти 30 тыс. человек — сотрудники компаний-резидентов. Общий объем инвестиций в «Сколково» составит $7 млрд, говорил в 2016 году Антон Яковенко, гендиректор объединенной дирекции по управлению активами и сервисами фонда «Сколково» (выступает заказчиком всех объектов будущего иннограда).

Сейчас в «Сколково» построены офисные центры «Гиперкуб», «Матрешка», «Технопарк» и «Галерея», где располагаются представительства компаний-резидентов. Возведена первая очередь жилого комплекса площадью 50 тыс. кв. м. В общей сложности на октябрь 2017-го построено 200 тыс. кв. м. Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 300 тыс. кв. м, в том числе здания кампуса Сколковского института науки и технологий («Сколтеха»), говорил в минувшем августе председатель попечительского совета «Сколково» Виктор Вексельберг. Активно достраиваются офисы и R&D-центры общей площадью около 450 тыс. кв. м, указано на сайте «Сколково». К 2020 году, по словам Вексельберга, здесь будет построено около 1 млн кв. м площадей.

Завершается также строительство внешних дорог и транспортных развязок: ведется реконструкция Можайского шоссе и подъезда в районе деревни Марфино. Структуры группы «Сафмар» строят транспортный хаб, который должен быть введен в эксплуатацию в 2018 году. Уже завершено строительство транспортной развязки на 19-м км Минского шоссе, подходит к концу строительство внутренней улично-дорожной сети и магистральных инженерных сетей.

По данным Счетной палаты, в 2010–2012 годах общий размер средств из федерального бюджета, направленных на реализацию проекта «Сколково», составил 31,6 млрд руб., а в 2013–2015 годах — еще 58,1 млрд руб. В августе 2013 года Дмитрий Медведев утвердил новую редакцию госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», согласно которой общий объем вложений в «Сколково» из госбюджета к 2020 году должен составить 125,2 млрд руб.

Помимо бюджетного финансирования «Сколково» привлекает частные средства — это заложено в показателях эффективности проекта. Согласно отчету «Сколково», с 2010 по 2016 год в проект было привлечено 19,6 млрд руб. частных инвестиций — это средства, вложенные сторонними инвесторами в резидентов «Сколково» и работу «Сколтеха». При этом в отчете за 2014 год также упоминается, что еще 70,1 млрд руб. от частных инвесторов было привлечено на строительство объектов на территории инновационного центра.

«На том этапе и в тех условиях, в которых существует «Сколково», он реализуется в хорошем темпе. Есть внешние условия, такие как наше геополитическое позиционирование, и они изменились, поэтому и первоначальная модель «Сколково», построенная на международной кооперации, претерпела изменения — за рубежом теперь в нашу сторону смотрят с большой осторожностью», — говорит основатель фонда Almaz Capital Александр Галицкий. При этом он отмечает, что «запуск инновационного духа» состоялся. «Венчурные фонды «Сколково» сейчас запускаются с привлечением капитала сторонних инвесторов, среди которых крупные корпорации. Кроме того, фонд создал вокруг себя экосистему, объединил предпринимателей, выстроил заметный бренд», — говорит он.

Российские иннограды любят сравнивать с Кремниевой долиной, но забывают, что американские власти с начала 1970-х годов ежегодно инвестировали в ее развитие порядка $4 млрд, отмечает Александр Галицкий. «К концу прошлого десятилетия, то есть в 2009–2010 годах, США продолжали вкладывать аналогичные суммы, а еще по $100 млн ежегодно инвестировал частный бизнес. Эти деньги шли через госзаказы, стимулирование стартапов, поддержку университетов. Во многом благодаря данной поддержке Intel стала огромной корпорацией, хотя в 1968 году была лишь маленьким стартапом. У нас в стране объемы финансовой поддержки «Сколково» совсем иные, да и за пару лет такой инновационный проект не реализовать», — говорит Александр Галицкий.