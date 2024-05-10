Полиция задержала водителя упавшего в Мойку автобуса

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Водителя упавшего в реку в Петербурге автобуса доставили в полицию для разбирательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.

«Полицией возбуждено уголовное дело по факту падения автобуса в воду», — говорится в сообщении.

Дело завели по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По словам очевидца, автобус с пассажирами в салоне въехал в два автомобиля и, пробив ограду, упал в Мойку. Падение произошло на Большой Морской улице. В автобусе находились около 20 человек.

Проверку по факту ДТП проводит прокуратура Петербурга, на месте работают сотрудники МЧС. Также на месте ЧП находятся заместитель прокурора Петр Зарубко и прокурор Адмиралтейского района Есения Мальцева. Губернатор города Александр Беглов заявил, что координацию помощи пострадавшим он осуществляет лично.