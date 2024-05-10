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Футболист «Челси» впервые за 6 лет получил приз АПЛ лучшему игроку месяца

Палмера признали MVP апреля в АПЛ, это первая награда для «Челси» с 2018 года
Коул Палмер в четырех матчах апреля забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Последний раз награду лучшему игроку месяца в составе «Челси» получал Эден Азар в 2018 году
Коул Палмер
Коул Палмер (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Полузащитник «Челси» Коул Палмер признан лучшим игроком апреля в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.

22-летний футболист в четырех матчах прошедшего месяца забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Палмер с 21 голом сейчас занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона в АПЛ, уступая только форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду (25).

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Палмер стал первым футболистом «Челси» с сентября 2018 года, кому удалось получить награду лучшему игроку месяца в АПЛ (после Эдена Азара). В октябре 2020-го Палмер уже удостаивался этого приза, когда еще выступал за «Манчестер Сити».

На награду лучшему игроку апреля в АПЛ также претендовали Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Арсенал»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») и Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Лучшим тренером месяца признали Шона Дайча из «Эвертона». В шести матчах апреля команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Челси Коул Палмер
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