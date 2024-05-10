Футболист «Челси» впервые за 6 лет получил приз АПЛ лучшему игроку месяца
Полузащитник «Челси» Коул Палмер признан лучшим игроком апреля в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.
22-летний футболист в четырех матчах прошедшего месяца забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
Палмер с 21 голом сейчас занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона в АПЛ, уступая только форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду (25).
Палмер стал первым футболистом «Челси» с сентября 2018 года, кому удалось получить награду лучшему игроку месяца в АПЛ (после Эдена Азара). В октябре 2020-го Палмер уже удостаивался этого приза, когда еще выступал за «Манчестер Сити».
На награду лучшему игроку апреля в АПЛ также претендовали Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Арсенал»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») и Джордан Пикфорд («Эвертон»).
Лучшим тренером месяца признали Шона Дайча из «Эвертона». В шести матчах апреля команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.
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