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Новое правительство 2024 ,  
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Мишустин назвал госдолг России одним из самых низких в мире

Мишустин: госдолг России является одним из самых низких в мире
Сюжет
Новое правительство 2024
Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании Государственной думы РФ
Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании Государственной думы РФ (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Уровень государственного долга в России в настоящее время является одним из самых низких в мире, он составляет около 17%, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин.

«На сегодняшний день [в России] долговая нагрузка самая низкая в мире — там порядка 17%», — сказал он на заседании Госдумы, где рассматривается его кандидатура на пост главы правительства.

Счетная палата рассказала, как вырос госдолг России в 2023 году
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По итогам 2023 года госдолг России вырос на 2,7 трлн руб. (12,2%) и составил 25,6 трлн руб., или 15% ВВП, отчиталась ранее Счетная палата. Внутренний долг вырос на 10,8% (2,03 трлн руб.) и составил 20,8 трлн руб, а внешний долг в иностранной валюте сократился на $4,09 млрд (увеличился на 743,9 млрд руб.), или на 7,1% (18,4%), и составил $53,3 млрд (4782,4 млрд руб.).

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Михаил Мишустин

политик, и.о. премьер-министра России
3 марта 1966 года
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