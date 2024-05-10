Владельца упавшего в Мойку автобуса 23 раза привлекали к ответственности

Владельца упавшего в Мойку автобуса 23 раза привлекали к ответственности

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Компанию ООО «Такси», чей автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, с января 2022 года привлекали к административной ответственности 23 раза, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Сумма штрафов по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП — осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий — составила 3,6 млн руб.

Автобус компании упал в Мойку днем 10 мая. По данным МЧС, три человека погибли, двое находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии клинической смерти. Спасатели завершили поисковую операцию. В воде могут находиться до 20 человек, сообщили ранее в главке МВД по городу и области.

Полиция завела уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водителя доставили в отдел.

СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Губернатор города Александр Беглов заявил, что лично координирует помощь пострадавшим.