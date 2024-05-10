МЧС: из упавшего в реку Мойку автобуса вытащили девять человек, трое погибли

МЧС уточнило данные о погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

Три человека погибли, четверо находятся в состоянии клинической смерти, двое — в тяжелом состоянии, сообщили в МЧС. Заведено два уголовных дела, водителя задержали

Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»

Спасатели вытащили девять человек из автобуса, который упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге, сообщает МЧС, из них трое погибли.

Два человека находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Сейчас водолазы закрепляют на дне реки стропы, чтобы поднять автобус.

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ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщали о четырех погибших. «Фонтанка» писала, что, по разным данным источников издания, может быть от четырех до шести жертв.

МВД по Петербургу завело дело по ч. 5 ст 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Еще одно дело — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК) возбудил Следственный комитет.

Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»

ДТП произошло днем 10 мая. Как сообщили в городском комитете по транспорту, водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, в результате автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. По предварительным данным, в салоне было около 20 пассажиров. Телеграм-канал Shot писал, что около десяти человек выбрались самостоятельно.

Водителя задержали, он — сотрудник компании «Такси». По данным пресс-службы петербургских судов, с января 2022 года по 10 мая 2024-го компанию 23 раза привлекали административной ответственности по ч.4 ст.14.1.2 (предпринимательская деятельность в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией).