Мишустин выступил против отказа от бюджетного правила

Михаил Мишустин напомнил, что накопленные Россией резервы позволили преодолеть кризисы прошлых лет, а также пандемию коронавируса

Михаил Мишустин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Михаил Мишустин в ходе обсуждения кандидатуры главы правительства в Государственной думе негативно отреагировал на предложение одного из депутатов отказаться от бюджетного правила и накоплений Фонда национального благосостояния.

«Это момент тонкий. Это то же самое, что отказаться от резервов. С этим согласиться я не могу», — сказал Мишустин.

По его словам, похожая ситуация была в 1990-е годы, когда «жили в надежде, что Запад не бросит». «Сегодня, надеюсь, что уже ни у кого иллюзий на этот счет не осталось», — сказал Мишустин.

И.о. главы правительства также напомнил, что накопленные резервы, в том числе из Фонда национального благосостояния, позволили России пройти кризисы 2009 и 2014 годов, а также пандемию коронавируса, не урезая при этом социальные программы.

Также Мишустин заявил, что бюджетная денежно-кредитная и налоговая политики России сейчас абсолютно самостоятельны и никак не навязываются извне.