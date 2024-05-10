Мишустин выступил против отказа от бюджетного правила
Михаил Мишустин в ходе обсуждения кандидатуры главы правительства в Государственной думе негативно отреагировал на предложение одного из депутатов отказаться от бюджетного правила и накоплений Фонда национального благосостояния.
«Это момент тонкий. Это то же самое, что отказаться от резервов. С этим согласиться я не могу», — сказал Мишустин.
По его словам, похожая ситуация была в 1990-е годы, когда «жили в надежде, что Запад не бросит». «Сегодня, надеюсь, что уже ни у кого иллюзий на этот счет не осталось», — сказал Мишустин.
И.о. главы правительства также напомнил, что накопленные резервы, в том числе из Фонда национального благосостояния, позволили России пройти кризисы 2009 и 2014 годов, а также пандемию коронавируса, не урезая при этом социальные программы.
Также Мишустин заявил, что бюджетная денежно-кредитная и налоговая политики России сейчас абсолютно самостоятельны и никак не навязываются извне.
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