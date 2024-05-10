Полиция и СК завели уголовные дела из-за упавшего в Мойку автобуса

Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»

Полиция завела уголовное дело по факту падения автобуса с пассажирами в Мойку в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.

Производство открыли по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Водителя автобуса доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В свою очередь Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК России («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По словам очевидца, автобус с пассажирами в салоне попал в ДТП и упал в реку Мойку рядом с домом № 69 на Большой Морской улице. В автобусе находились около 20 человек. По данным «Фонтанки», погибли шесть человек.

Проверку по факту ДТП проводит прокуратура Петербурга, на месте работают сотрудники МЧС. Также на месте ЧП находятся руководители ведомства. Губернатор города Александр Беглов заявил, что лично координирует помощь пострадавшим.